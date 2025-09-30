美媒揭統促黨涉招募間諜、囤軍火 學者：中國培養「第五縱隊」

中華統一促進黨總裁張安樂。（資料照）

美國權威媒體《華盛頓郵報》29日刊出深度調查報導，直指「白狼」張安樂所領導的中華統一促進黨，被指控與竹聯幫等黑道組織緊密結合，在台灣執行招募間諜、散播統戰言論、囤積軍火等任務，對我國家安全構成威脅。學者今日指出，統促黨與黑幫結合，等於中國在台灣培養一支隨時可被武器化的「第五縱隊」，一旦台海有事，風險不容低估。

根據《華郵》取得的我國政府內部數據，在過去5年，我國當局已從統促黨及與其相關的竹聯幫成員手中，查獲近200支槍械。在槍枝管制極為嚴格的台灣，這一數字格外引發警戒。

面對指控，統促黨總裁張安樂在接受《華郵》專訪時，雖承認黨內「確實有一些幫派成員」，但強調統促黨追求的是兩岸「和平統一」。對於解散政黨的壓力，他強硬表示：「他們解散不了我們的信念，今天解散一個黨，我們明天就成立另一個。就算他們抓了一個張安樂，還會有另一個」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日接受本報訪問表示，中國利用黑幫滲透台灣，是共產黨一貫的手法，香港就是活生生的例子。原本該是隱蔽戰線的滲透行動，如今卻毫不遮掩赤裸裸在台灣上演，這已經不是單純的政治活動，而是「利用民主反民主」的代理人作戰。

洪浦釗批評，統促黨與黑幫結合，等於中國在台灣培養一支隨時可被武器化的「第五縱隊」，一旦台海有事，風險不容低估。現行法律對中共代理人的規範與罰則明顯不足，缺乏嚇阻性，呼籲政府及國會必須正視這個問題，盡快推動修法，把這類組織行為納入更嚴格的法律框架。

他強調，民主可以容忍多元聲音，但不能縱容被中國操控的黑幫組織借殼存活搞破壞。若不及時補強制度，台灣社會面對的將不是假設性的危機，而是立即性的國安威脅。

