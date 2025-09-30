參加咖啡會被稱「國民黨劉邦」 郝龍斌：要讓國民黨成為強有力組織

國民黨主席候選人郝龍斌30日到北市內湖區以咖啡會黨員，傾聽黨員意見。（記者張嘉明攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今日下午應前國民黨青年不分區立委候選人丁瑀邀請出席「郝龍斌咖啡會」，郝龍斌在現場被尊稱為可以帶領全黨「一統天下」的「國民黨劉邦」，凍蒜聲不斷，他當場承諾，如果當選黨魁，將推動國民黨的組織再造以及黨內文化的改革，要把過去落伍，與時代脫節的文化改過來，讓黨部成為強有力的組織，並且集體領導，黨中央與立院黨團、國民黨智庫成為強而有力的戰鬥團隊，黨中央要與各縣市組成聯合會報，地方黨部要重用公職人員，讓國民黨朝向內造化政黨發展，未來重返執政。

郝龍斌並指出，為了建立一套蒐集資訊的管道，未來他會建立一個國民黨的LINE熱線，就如同台北市政府的「1999」電話，提供黨員直接透過LINE熱線向黨部反應溝通，然後再利用AI整理出大數據，把所有黨員的建議匯整後，做為了解社會脈動以及青年問題的來源。

郝龍斌表示，2024大選國民黨敗選，最主要的原因就是不團結、不合作，最後6成的民意輸給只有4成民意的賴清德總統，但賴清德沒有為全民服務，採取意識型態治國，鬥爭陸配與在野黨立委，讓國家社會動盪不安，而且採取非核家園立場，放棄核能，還奉承美國，讓台積電到美國，未來他擔任黨主席，除了要讓國民黨好，也要讓國民黨贏2026選舉，2028下架民進黨。

此外，郝龍斌說，今天他來參加這場咖啡見面會，就是要爭取年輕人的支持，並希望未來的國民黨政策能符合年輕人的需要，如果他擔任黨主席，不只要跟年輕人接觸，還要走入校園，了解年輕人的心聲並爭取年輕人支持，最近他走訪各地，聆聽大家反應問題，他全部記了下來了，只要當選，就會擬出具體方法解決問題，未來的黨中央與基層可以隨時密切聯繫，也會有「國民黨版的1999」，他並提及自己是軍人子弟，黃復興黨部是最忠貞的黨員，過去為國家犧牲，流血流汗，如果他當黨主席，一定要恢復黃復興的榮光，把黃復興的戰力恢復到最大。

談到這次花蓮縣災情，郝龍斌還說，在災情發生的第1天，他就捐款50萬元，而且他所認識的業者們也都捐贈物資，但因為後來運送過程有些困難，物資都已經停下來了，大家全部改成捐款，其中一位業者還拿10萬元請他轉交給花蓮縣政府。

