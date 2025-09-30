怪怪的！黃國昌記者會嘴唇、右臉「不自然狂抖」影片曝光

黃國昌（圖中）今日現身黨團記者會，回應「狗仔事件」爭議。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌被《鏡報》爆料，疑似指揮狗仔跟監民進黨立委及官員，今日他在記者會中回應此事，並反嗆鏡傳媒才是全台灣養最多狗仔的集團。不過，有網友發現黃國昌回應過程中，嘴唇、右臉頻頻發抖，甚至連拿麥克風的手也在隱隱顫抖，畫面一出引發討論。

黃國昌今日現身黨團記者會，回應「狗仔事件」爭議。不過，有網友發現過程中他的表情不自然，頻頻發抖，將畫面拉大後狀況更加明顯，可見黃國昌嘴唇、右臉不斷顫抖，甚至拿麥克風的右手也在顫抖。

粉專「峰狂打臉94爽」將相關畫面播出後引發網友討論，網友紛紛留言表示：「說謊的人臉皮跟手都會抖是正常的現象」、「心虛？」、「說謊的象徵」；也有網友擔心表示：「顏面失調？」、「小心中風前兆。」

另外，粉專也在留言區貼出Google結果，只見AI分析「緊張時，臉部可能出現多種現象，包括臉部表情僵硬⋯⋯甚至全身性顫抖。」AI也提到，部分人眼皮跳動，連同嘴角或整張臉都可能出現不自主抽搐，醫學上稱為面肌抽搐或面肌痙攣，這可能由壓力、疲勞或神經壓迫引起。

