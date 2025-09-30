為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    未「陪駕」柯文哲！黃國昌爆政治跟監 今罕見缺席京華城庭審

    2025/09/30 15:12 記者劉詠韻、張文川／台北報導
    台北地院審理京華城案，傳喚前台北市長柯文哲出庭，被媒體問遭黃國昌跟拍一事，柯文哲仰頭發出「唉唷」一聲。（記者陳逸寬攝）

    台北地院審理京華城案，傳喚前台北市長柯文哲出庭，被媒體問遭黃國昌跟拍一事，柯文哲仰頭發出「唉唷」一聲。（記者陳逸寬攝）

    台北地方法院今下午持續審理京華城等弊案，包括台北市議員應曉薇及其助理吳順民、威京集團出席人沈慶京，以及前台北市長柯文哲均以被告身分出庭作證。民眾黨主席黃國昌日前遭爆料，疑似豢養「狗仔集團」跟監政敵，隨後神隱數日，今亦罕見未現身庭審旁聽，與往日習慣大相逕庭。

    黃國昌上週五被爆料組織狗仔隊跟監、偷拍政敵，外傳柯文哲進出八八會館曾被偷拍，疑為其手筆之一。柯文哲今首度針對相關事件出庭，開庭前被媒體追問，僅仰頭苦笑，輕聲說「哎喲」，未再多作回應。

    據觀察，過去不論柯文哲在羈押禁見期間或是交保後，黃國昌幾乎都會現身法庭旁聽，並三不五時走出法庭，在北院受訪「解讀」審理進度。然而今日卻一反常態，直到下午2時開庭後，仍未見其身影，罕見地缺席庭審。

    面對「養狗仔」爭議，黃國昌神隱數日後，昨透過直播反駁，今日受訪時表示，與吹哨者保護協會合作的媒體承擔極大風險，他絕不洩漏調查員身分，也不會討論相關調查細節。

    面對「養狗仔」爭議，黃國昌神隱數日後，昨透過直播反駁，今受訪時則表示，與吹哨者保護協會合作的媒體承擔極大風險，他絕不洩漏調查員身分，也不會討論相關調查細節。（記者王藝菘攝）

