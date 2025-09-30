為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    明年度總預算險遭封殺！ 民團：防災救命錢勿淪政治報復

    2025/09/30 15:18 記者陳政宇／台北報導
    國民黨團提案退回115年度總預算，表決時又反悔撤案。（記者羅沛德攝）

    立法院新會期傳出火藥味，國民黨團今（30日）一度欲將115年度中央政府總預算案退回程序委員會，但按鈴表決前一刻又縮手撤回該提案。公督盟偕同5政黨疾呼，防災救命錢別亂刪亂凍，拒絕淪為政治報復工具，並杜絕預算審查亂象，別讓人民權益再被犧牲。

    明年度總預算案送抵立法院，歲入編列新台幣2兆8623億元、歲出編列3兆350億元。公民監督國會聯盟、時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨，今天召開記者會提出呼籲。

    回顧去年預算審查，公督盟理事長謝東儒指出，藍白因「原住民禁伐補償金」編列爭議，6度將總預算退回拒審；立委身為人民公僕，應擔負憲法所賦予職責，預算案須回歸立法程序審查，否則新興的民生計畫、建設無法執行，全民權益遭殃。

    台灣基進黨主席王興煥說，中央政府總預算是國家治理的基石，不容政黨操弄，人民只是拒絕執政黨獨大，給在野監督「留校察看」，並非授予「無敵星星」，呼籲藍白別報復性刪凍預算。

    關於預算審議期程，公督盟執行長張宏林提醒，「預算法」規定，總預算案應於會計年度開始一個月、亦即11月底前由立法院議決，以便各機關準備各項施政計畫，如今已9月底，立法院還沒動起來，盼各委員會積極排審。

    時代力量副秘書長劉品辰批評，藍白掌握國會多數後，急於大量送出低品質提案，並沿用長年「統刪」惡習，只喊要砍幾%，卻不顧預算科目內容，讓行政部門編預算時乾脆先預留空間，失去監督意義。

    小民參政歐巴桑聯盟雙北黨部主任陳宛毓認為，立法院長韓國瑜必須建置透明的預算提案系統，所有刪減與凍結都應即時公開，讓人民看得清楚誰在亂刪、誰在凍結，如此才能讓杜絕低品質的預算提案。

    台灣綠黨共同召集人甘崇緯則主張，立法院應建立預算提案公開制度，遵守委員會中心主義，且應優先審查「兒童托育服務法」、「青年基本法」，以及懸宕18年未修的「身心障礙者權益保障法」等民生法案。

    公督盟政策部主任陳利益表示，國民黨立委去年僅「樽節開支」4個字，就提案凍結空勤總隊業務費30%、刪除氣象雨水預測設備預算、凍結地震測報預算，以及刪減消防人員防護裝備預算1億元等，多數雖主動撤案，卻凸顯預算審查荒謬之處；而長期性防、減災治理的治水防災工程，不能只仰賴第一、第二預備金救急，最終仍要回歸逐年編列的總預算，勿讓防災與民生經費成為政治惡鬥的犧牲品。

