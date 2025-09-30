柯文哲被問黃國昌跟監 仰頭苦笑1秒鐘

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲今下午仍以被告身分出席京華城庭審。（記者陳逸寬攝）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲今下午仍以被告身分出席京華城庭審。他步入法庭前，先在台北地方法院外逐一與小草握手致意；對於媒體追問「你知道黃國昌在跟監你嗎？」、「怎麼看黃國昌養狗仔」等問題，柯文哲短暫仰頭苦笑，僅輕聲說「哎喲」，未作出任何回應。

媒體爆料，民眾黨主席黃國昌組成「狗仔集團」跟拍民進黨政治人物，案件持續延燒，亦有傳聞指其跟拍柯文哲出入八八會館。柯文哲今下午1時50分左右抵達北院，守候多時的小草們隨即歡呼高喊「I Love You」、「文哲哥哥好帥、好帥好帥好帥」、「阿北加油」等口號。



不過，當柯文哲面對媒體追問「你知道黃國昌在跟監你嗎？」、「怎麼看黃國昌養狗仔」時，僅仰頭顯露一秒鐘的苦笑，然後回以一聲「哎喲」後，並未再多做回應。此外，小草們也不冷落稍早先抵達北院的沈慶京，除了為坐著輪椅的沈打氣加油，同時歡聲高喊「小沈好帥！」

台北地院持續審理京華城等弊案，今天下午傳喚共同被告、台北市議員應曉薇作證，查明她涉收受威京集團主席沈慶京賄賂5250萬元，向北市府公務員施壓、關說京華城容積案。到庭被告包括柯文哲、應曉薇的顧問吳順民，沈慶京上午雖在醫院接受療程，但下午仍親自到庭。

台北地院持續審理京華城等弊案，到庭被告包括柯文哲（見圖）、應曉薇的顧問吳順民以及沈慶京。（記者陳逸寬攝）

