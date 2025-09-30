為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不明力量杯葛國造潛艦 知情人士：黃曙光不可能中途棄守

    2025/09/30 14:36 記者陳昀／台北報導
    黃曙光請辭國安會諮詢委員，外界對海鯤號後續測試以及七艘後續艦的建造期程提出質疑。圖為「海鯤號」海測情形。（資料照，台船提供）

    海軍退役上校郭璽聲稱，國安會諮委黃曙光是因意見不被接受而請辭，代表百分百與國造潛艦（IDS）計畫切割，並直指原型艦海鯤號整體載台管理系統（IPMS）出問題，導致岸測卡關、海測潛航無法啟動。不過，知情人士今反駁，整體進度仍在軌道上，且黃曙光是個求好心切、重視使命的軍人，不可能在仍有內部意見需整合時丟下不管，放這類訊息的人別有意圖，試圖干擾、延遲甚至杯葛潛艦計劃。

    國造潛艦整體進度仍在軌道上

    知情人士指出，到目前為止，國造潛艦（IDS）計畫整體進度算是在軌道上，團隊正全力進行各種測試，潛艦本來就是高度精密、複雜系統的水下設備，相關的測試、除錯，尤其是原型艦，海軍與台船當然是一切以做到最好為目標。

    知情人士表示，另一方面，黃曙光是一個求好心切，把使命視為比生命還重要的軍人，無論如何，黃曙光不可能在相關計畫沒有上軌道，或內部意見仍需要整合的時候，丟下不管，放這類訊息的人，不是不認識他，就是別有想法。

    該人士接著說，尤其要注意一些長期與軍火掮客往來，甚至原本就不知基於何種理由全力杯葛潛艦計劃的人，各種可能干擾、延遲甚至杯葛的意圖。

    圖 圖
    圖 圖
