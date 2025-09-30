高虹安涉貪二審12月16日宣判 前助理嗆：高欠我們一個道歉

遭停職中的新竹市長高虹安涉於立委期間詐領助理費，高院今召開辯論庭，高請求判無罪。（記者楊國文攝）

遭停職中的新竹市長高虹安，被控於立委任內浮報助理薪資、不實加班費，台北地院認定高不法所得為11萬6514元，判刑7年4月，高等法院今召開言詞辯論庭，高虹安當庭哽咽，堅稱沒有犯罪，「只因當立委竟變成貪污犯」，讓父母難過，高檢署則建請對高從重量刑，而高的前行政主任「小免」黃惠玟當庭指責高虹安「欠我們4位助理一個真心的道歉；全案定12月16日上午10時宣判。

高等法院合議庭歷經對助理費案聲請釋憲遭駁回後，前後共召開3次準備程序庭後，今上午傳喚高虹安、4位助理，助理包括高辦前行政主任「小免」黃惠玟、有「公衛文」稱號的前公關主任王郁文、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷，除陳昱愷無罪外，另3名助理均獲緩刑。

請繼續往下閱讀...

高虹安結辯時哽咽指出，此案一審判決有罪至今已1年2月，讓她非常煎熬，看到受命法官寫的2萬字聲請書，「讓我很想哭」，全國有多達200多位民代涉及助理費案，點出助費制度有不明確的爭議。

高虹安稱，絕對沒有詐領助理費，他的多位助理很認真，都確實有加班，並非人頭助理，協助她在第一會期就獲得公督盟評鑑的最高分立委，她和助理們商議約定將部分助理費撥用為辦公室零用金，她強調「零用金不是小金庫」、「我沒有中飽私囊」。

高表示，被控詐領助理費讓她遭停職，對她不公平，還遭到罷免，高突然哽咽稱，原本她是父母很驕傲的女兒，從政卻變成貪污犯，她和4位助理絕對都無貪污意圖，都應該獲判無罪。

黃惠玟稱，一開始即向高虹安報帳，高會知道報帳內容，此案帶給她的壓力很大，甚至有人威脅她稱「小心，出去後會怎樣…」，她認為，高虹安在媒體上將責任到她和陳奐宇身上，「高欠我一個道歉，也欠我們4人（助理）一個真心的道歉」。

高檢署主張，高虹安涉詐領助理薪資、加班費，且挪作辦公室零用金有私用情形，例如購買雙眼皮貼、洗頭等費用，「將零用金當做自己的事務費」，具不法意圖，另依據辦公室助理間的對話顯示，幫忙領出加班費只是人頭，高的犯行明確，建請從重量刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法