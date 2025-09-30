為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台青赴中與大傳交流頻繁 陸委會委託研究：認同「台灣人」比例仍高

    2025/09/30 14:27 記者陳鈺馥／台北報導
    圖為中國近期於山東舉行的「精彩青島我來了」兩岸新聞媒體交流活動，中共邀請台灣年輕人、非主流媒體工作者參加。（圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

    圖為中國近期於山東舉行的「精彩青島我來了」兩岸新聞媒體交流活動，中共邀請台灣年輕人、非主流媒體工作者參加。（圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

    中共近年不斷舉辦兩岸新聞媒體交流活動，廣邀台灣自媒體工作者、網紅、年輕人前往中國，以利進行統戰工作。陸委會委託學界研究報告揭露，赴中交流活動對於青年學生長期職涯選擇及認同的改變有限，無論是否赴中參與交流，認同自己是「台灣人」的比例依然最高。

    「台灣青年赴中與大眾傳播交流活動之研究」報告顯示，青年學生考量是否赴中交流的動機，主要為個人因素。主要內在動機為「學習新事物」、「拓展人脈」及「探索職涯機會」，外在動機則包括「活動具吸引力」、「費用合理」、「同儕影響」。

    報告指出，赴中實習、交換生等長期交流者，多半對交流較具完整規劃，目標性較強；短期活動者則偏向探索與體驗。因此，選擇參與交流活動學生係以自身權益為導向，關注是否能從交流有所收穫。

    研究顯示，中方舉辦的大眾傳播交流活動以「短期研修」、「企業實習」及「競賽與參展」3種類型為大宗，主要是配合學生實務實作與實習需求。

    調查發現，赴中交流活動對於青年學生長期職涯選擇及認同的改變有限，無論是否赴中參與交流，認同自己是「台灣人」的比例依然最高，政治立場仍以個人經驗為主。

    值得注意的是，台灣青年學生透過赴中交流瞭解中國社會，也讓學生注意到中國政治審查情形。據分析，近年受香港反送中運動和疫情爆發等事件影響，以及中國青年失業率問題、政治管控限制加劇等問題，導致赴中交流對台青年吸引力降低。

    報告揭露，青年學生透過交流瞭解中國社會運作實際情形，例如中方經常安排記者全程跟隨交流活動進行宣傳，隨團記者撰寫的新聞稿都須經中方官員確認；對競賽活動作品採事前審查，要求修改作品中敏感內容。造成學生在中國交流期間，亦有自我審查情形，須留意避免使用可能引發中方疑慮的文字或話題。

    「政府宜持續強化媒體素養教育與學生交流安全宣導！」研究建議，台灣政府宜持續推動媒體素養教育，教導學生瞭解假訊息氾濫、不當短影音內容對身心危害，以及網路個資外洩後果等問題嚴重性。

    報告呼籲，建議建立赴中交流安全教育網絡社群空間，提供交流資訊諮詢，避免來歷不明的不當中介管道成為安全死角，並適時融入政府相關安全宣導內容，以及經驗分享與風險提醒，保障台灣青年權益。

