黃國昌早一步爆料柯文哲進出88會館? 李正皓提醒阿北：敵人就在本能寺

民眾黨主席黃國昌遭踢爆涉養狗仔集團，週刊今揭露，狗仔集團跟拍過民眾黨前主席柯文哲，更發現與黃合作的《菱傳媒》先後刊出冷錢包、保險箱等偵查細節，讓外界誤以為檢調洩密，隨後黃國昌等人又順著報導痛批北檢，形成「先放料、再攻擊」的循環操作。名嘴李正皓表示，為什麼黃國昌會提前所有媒體知道柯文哲進出88會館這件事？阿北，敵人就在本能寺！小心呀！

李正皓在臉書PO出關於柯文哲88會館的黃國昌臉書爆料、菱傳媒的報導、鏡週刊的報導截圖，李正皓在貼文中表示，柯文哲看過來！陳智菡看過來！吳怡萱看過來！草仔看過來！

李正皓指出，剛剛鏡報新聞網發現一個關鍵細節，黃國昌在11月17日上午11點15分爆料柯文哲進出88會館，但，這篇新聞菱傳媒是11月17日中午12點30分揭露，鏡週刊是在11月17分下午1點48分跟進。

李正皓直言，請問黃國昌通靈嗎？哪裡來的媒體報導？為什麼黃國昌會提前所有媒體知道這件事？答案只有一個：從頭到尾就是黃國昌的狗仔跟監柯文哲，黃國昌的狗仔餵資料給菱傳媒，阿北，敵人就在本能寺！小心呀！

