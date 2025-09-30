華郵揭統促黨涉在台招募間諜、囤軍火 美前官員批台處罰過輕

中華統一促進黨總裁張安樂。（資料照）

美國權威媒體《華盛頓郵報》29日刊出一篇歷時數月的深度調查報導，指出由「白狼」張安樂所領導的中華統一促進黨（統促黨），被指控與竹聯幫等黑道組織緊密結合，在台灣執行招募間諜、散播統戰言論、甚至囤積軍火等任務，對我國家安全構成威脅。

報導指出，台灣官員尤其擔心，一旦中國入侵台灣，統促黨可能被武器化，成為島內的「第五縱隊」。被譽為「共諜殺手」的我國調查局國安處處長葉麗卿向《華郵》表示：「和平時期，他們協助（中共）組織與蒐集情報。但在戰時，他們可以成為非常有效的內部合作者。」

報導披露，根據《華郵》取得的我國政府內部數據，在過去5年，我國當局已從統促黨及與其相關的竹聯幫成員手中，查獲近200支槍械。在槍枝管制極為嚴格的台灣，這一數字格外引發警戒。民進黨新北市議員林秉宥警告：「他們可以用這些槍支破壞台灣社會。」

間諜案5年暴增5倍 3成員遭判刑

《華郵》的調查透過法院判決書，證實統促黨涉及間諜活動。報導指出，已有3名統促黨成員，包括副秘書長溫瓏（Wen Lung），因試圖為北京招募台灣軍官，違反《國安法》被判有罪。

此外，統促黨發言人張孟崇及其妻子洪文婷，被檢方指控收受中共約240萬美元（約新台幣7400萬），用於在台散播統戰言論，並在2024年選舉中支持特定候選人。張孟崇本月因腎病過世，其妻案件仍在審理中。

台灣國安局數據顯示，2022年至2024年間，我國被控從事間諜活動的人數激增超過500%，組織犯罪集團已成為中國滲透的主要管道之一。

美前情報官批處罰過輕 張安樂嗆聲「抓不完」

然而，一位不願具名的美國前高級情報官員向《華郵》直言，台灣對間諜行為「可笑的懲罰」（laughable penalties），幾乎起不到任何嚇阻作用。舉例而言，為中共建立間諜網絡的溫瓏，僅被判刑10個月。

報導提及，賴清德總統在今年3月，便曾公開點名，指控統促黨是中共滲透台灣的管道。我國內政部也已啟動解散統促黨的程序，這將是台灣首次因違憲解散政黨。內政部政次馬士元表示，政府已對至少134名統促黨成員展開刑事調查。

面對指控，統促黨總裁張安樂在接受《華郵》專訪時，雖承認黨內「確實有一些幫派成員」，但強調統促黨追求的是兩岸「和平統一」。對於解散政黨的壓力，他強硬表示：「他們解散不了我們的信念，今天解散一個黨，我們明天就成立另一個。就算他們抓了一個張安樂，還會有另一個。」

北京則譴責解散程序是對「島內愛國統一力量的肆意打壓迫害」。

