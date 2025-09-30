賴總統：深化台日安全經貿關係 共建「非紅供應鏈」

賴清德總統今接見日本參議院自民黨議員會長松山政司一行。（總統府提供）

賴清德總統今接見日本參議院自民黨議員會長松山政司一行時表示，面對威權勢力持續擴張，民主國家更要團結一致，期盼與日本在安全和經貿等領域持續深化夥伴關係，共同打造「民主非紅供應鏈」，提升經濟安全、穩定區域和平，為世界做出更多貢獻。

賴清德指出，台日之間像家人一樣相互扶持，日本各界對近來花蓮災情的關懷與慰問，令人感動。多年來，台灣和日本攜手走過震災、疫情種種挑戰，也共同面對威權擴張的威脅。日本不僅長期關注台海情勢，也持續以實際行動展現維護區域和平的決心。

請繼續往下閱讀...

賴清德提到，上週美日韓外長會議後的聯合聲明，是今年第三度重申支持維持台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀的企圖，並對台海周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切。

賴清德表示，這些堅定的立場已成為國際民主陣營的共識，面對威權勢力持續擴張，民主國家更要團結一致。台灣希望和日本在安全和經貿等各領域持續深化夥伴關係，包括透過半導體、氫能、人工智慧及無人機等產業合作，共同打造「民主非紅供應鏈」，提升經濟安全，也穩定區域和平。

賴清德說，2021年日本參議院首度全票通過決議案，籲請各國同意台灣參與世界衛生大會（WHA）。除了再次表達感謝，也希望未來所有參議員繼續支持台灣的國際參與，讓台灣在各項全球性議題加深交流，為世界做出更多貢獻。

松山表示，台在擔任日本青年會議所會長時曾多次來台訪問，此次則以參議院自民黨議員會長身分首度訪台，並有幸晉見總統，感到非常光榮。尤其近日花蓮遭受風災，感謝總統百忙中撥冗接見，也要對罹難者表達哀悼、對傷者表達慰問之意，衷心期盼災民能夠早日恢復平常生活。

松山指出，台灣和日本都是面臨天災地變頻繁侵擾的國家，也會伸出援手協助彼此度過難關，期盼未來在防災、減災領域能加強合作。

松山表示，台灣是日本共享普世價值非常重要的國家，兩國之間經濟交流、人員互訪都相當頻繁，是重要的夥伴及友人，期盼未來進一步深化交流及合作。隨後，松山也將訪團此次對花蓮災情的善款捐贈目錄呈獻總統。

訪賓一行尚包括日本參議院參議員渡辺猛之、上野通子及堀井巌，由「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之、外交部次長葛葆萱及「台灣日本關係協會」秘書長張仁久陪同，前往總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

賴清德總統今接見日本參議院自民黨議員會長松山政司一行。（總統府提供）

賴總統期盼與日本在安全和經貿等領域持續深化夥伴關係，共同打造「民主非紅供應鏈」。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法