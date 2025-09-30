連戰多一個姓李的兒子？ 連勝文火大開嗆：有比這個更愚蠢的助選？

連戰多一個姓李的兒子？國民黨副主席連勝文今在臉書發文表示，有假帳號發布影片將前藍委李德維說成是連戰之子。（圖擷自連勝文臉書）

連戰多一個姓李的兒子？國民黨副主席連勝文今（30）日在臉書發文表示，有假帳號發布影片將前藍委李德維說成是連戰之子，怒批「這個世界上還有比這個更愚蠢的助選方式嗎？」

連勝文在臉書PO出截圖顯示，影片內容標題包括「連戰之子李德維出現鄭麗文身邊」、「國民黨真正的大佬」及「連戰之子連勝文嫡系大將李德維」，連勝文痛批：「我的父親什麼時候多了一個姓李的兒子？這個世界上還有比這個更愚蠢的助選方式嗎？」

連勝文指出，經過追查之後，相關影音是由假帳號發出，但是不知道散播這個假訊息的人，是想要幫忙？還是幫倒忙？「是想要害我朋友？還是要害他個人所支持的候選人？」他強調，國民黨黨主席選舉，因為身為中央選監小組召集人，所以個人沒有、也不會公開表態支持任何一個候選人，但不表示他可以忍受任何人散播有關他或家人的虛假訊息。

最後，連勝文強調，再次呼籲各個候選人幕前或幕後的支持者，不管你人在哪裡，都應該著重於宣傳各個候選人的理念、論述及願景的傳播；而各個候選人，除了發表感動人心的演講，痛罵民進黨以外，也希望多花一點時間，向黨員證明自己有能力去解決國民黨每一天都必須面對的生存困境與危機，千萬不要再花腦筋去想一些稀奇古怪的做法，這在黨內選舉只會適得其反，最終得不償失！

