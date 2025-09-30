謝幸恩是台北司法記者聯誼會長！ 林智群曝恐怖後果：黃國昌安插司法眼線

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，中央社司法線記者謝幸恩涉入其中，並在昨日發聲明請辭中央社職務。黃國昌今受訪時盛讚，謝幸恩是個優秀的調查記者，痛批這個國家容不下勇於揭發弊案的人。對此律師林智群表示，跟黃國昌合作的記者謝幸恩，除了是中央社記者外，還是台北司法記者聯誼會會長，黃國昌之前還大聲罵地檢署任由司法記者在地檢署亂竄打聽消息，結果自己也安插了一個司法眼線，黃國昌大聲反對的事情，就是他正在幹的事情。

林智群在臉書PO文表示跟黃國昌合作的記者謝幸恩，除了是中央社記者外，還是台北司法記者聯誼會會長，前面的身分「中央社」是國家通訊社，負責代表國家發聲，謝記者竟然跟政治人物合作，那她寫的中央通訊社的報導，到底是代表誰？這是記者倫理的問題。

林智群指出，後面的身分「台北司法記者聯誼會會長」更可怕！代表她是司法記者，而且是人脈很廣的司法記者，而司法圈內都知道，律師不可能跟法官檢察官有什麼接觸，而司法記者卻可以在每個法官、檢察官辦公室游走，找自己有興趣的司法題材，或透過八卦得知一些司法案件的進度。另外檢察官辦公室、法官辦公室裡面，卷宗堆得跟什麼一樣，司法記者很容易「不小心」看到哪個社會囑目案件的卷就躺在那裡，而這個就變成防君子，不防小人，如果司法記者想偷拍卷內資料，也不是沒有機會。

林智群直言，黃國昌之前還大聲罵地檢署任由司法記者在地檢署亂竄打聽消息，結果自己也安插了一個（現在曝光的只有一個）司法眼線，黃國昌大聲反對的事情，就是他正在幹的事情。

