蕭美琴赴校園談強化社會韌性 勉青年「做解決問題的人」

副總統蕭美琴今赴台師大演說，勉勵年輕人做解決問題的人，讓台灣更好。（台師大提供）

副總統蕭美琴今赴台師大通識教育講座開講，她從世界戰爭、貿易秩序、天災、資安風險等切入，強調世界上的危機都跟台灣息息相關，因此社會韌性很重要，而在充滿變動的環境下，政府也持續從各面向照顧青年，盼年輕人運用手上的工具作解決問題的人，讓台灣更好。

在社會韌性議題方面，蕭美琴提到，全世界都面臨了全方位的挑戰，包括烏俄戰爭、海底電纜遭破壞、全球貿易秩序重組、颱風、金融資安攻擊等等。她舉例，海底電纜被破壞的問題不是只有台灣，北歐、波羅的海也都遇到，而資安攻擊則如駭客入侵歐洲機場導致停擺、台灣的醫院被駭系統癱瘓等，很多潛在風險存在著。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴特別點出中國、俄羅斯、伊朗與北韓之間的結盟「CRINK」，已經衝擊全球秩序與安全，當全世界制裁俄羅斯時，這些國家持續往來提供俄資源，也彼此分享、學習發動認知戰。在此情境下，全球已有超過100個國家提高國防預算，如北約承諾提升到GDP的5%，而台灣近幾年都在GDP大約2.5%左右，預計明年增加到3.32%。

而為因應各種風險，提高社會韌性，如瑞典做了生存小冊，教導國人在各種危機當中如何保護自己，其中也提到如有訊息稱「瑞典投降」，一定是假消息；又如挪威也製作民防小冊子，介紹災難來時怎麼辦、防災包放甚麼；愛沙尼亞也有類似工具。而台灣亦已出版「全民防衛指引」小橘書，這不只是面對戰爭衝突，遭遇天災人禍時第一時間都要知道如何保護自己。

蕭美琴強調，照顧青年是政府的責任，在居住正義方面，推動包括租金補貼、新青安貸款、社會住宅等；教育平權方面，高中職免學費、私立大學學費1年減免3.5萬、校內住宿補貼每學期最高7000元、TPASS月票2.0等；另也有心理健康支持方案、基本工資年年調漲、文化成年禮金、提出青年基本法草案、青年政策白皮書等等。

蕭美琴指出，政府也持續挺青年，在科技、AI創新、在地實踐方面投入資料，另也宣傳總統賴清德大力推動的政策「青年百億海外圓夢計畫」，不只可以逐夢，也可以與國外連結，今年第一梯次己經有660位青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想，盼更多青年加入。

副總統蕭美琴今赴台師大演說。（台師大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法