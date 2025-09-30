打臉黃國昌！ 鏡週刊2聲明：黃委員習慣移花接木企圖迴避醜聞

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，並長期在台北市安和路2段的辦公大樓內開會。對此，黃國昌今受訪時強調，他對狗仔的認知是鏡傳媒集團那群人，去揭人家的隱私，他的吹哨者協會都是針對弊案調查，而該地址是他的律所，鏡週刊記者也來過。鏡週刊對此也發聲明回應。

鏡週刊在臉書粉專「鏡即時」PO文表示，針對台灣民眾黨114年9月30日記者會，本刊回應如下，針對黃昌國委員在記者會指有關本刊踢爆「公館營區弊案」，資料來源就是他提供。本刊回應：該新聞爆料訊息多元，在2020年7月由本刊獨家踢爆，雖一度不起訴，本刊記者持續追蹤，並多方查證，檢方也在隔年查出新的犯罪事證重新起訴，全案記者採訪過程基於保護消息來源天職，並不會透露消息來源。

鏡週刊指出，本刊曾於2022年11月獨家報導「政商名流出入鱸鰻招待所 藍綠白大咖都曾是座上賓」一文，提及時任台北市長柯文哲曾在2020年2度受邀前往餐敘，文中所指的招待所會館，是在內湖區行愛路及行善路，並非黃委員在臉書提及的信義區松勤路88號之「88會館」。

鏡週刊直言，黃委員習慣移花接木，張冠李戴，罄竹難書，企圖迴避組建狗仔隊跟拍政敵的醜聞，不會得逞。

