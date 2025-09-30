解決民代助理費問題 正副議長聯誼會拜會國民黨團

立法院國民黨團接見多位縣市議會議長，就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」交換意見。（記者羅沛德攝）

全國地方議會正副議長聯誼會今日拜會立法院國民黨團，就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」交換意見，國民黨團總召傅崐萁表示，代議士的助理費不管是中央、地方的層級，都面對很多起訴的個案，一個案子叫做個案，每一個縣市都有就成為通案。既然法律的執行上有不合理，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，徹底解決歷史共業。

包括新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、嘉義縣議會張明達、高雄市副議長曾俊傑、桃園市議會副議長李曉鐘等人，今日赴立院拜會國民黨團，請託協助就解決民代助理費問題進行修法。蔣根煌指出，半年前就有找立法院長韓國瑜陳情，這次再來找朝野黨團陳情。

許修睿表示，代議士要服務選民非常辛苦，經費也是捉襟見肘，包括租房、水電等額外開支，希望助理費應列為「實質補貼」，只要用在公務上，都不屬於貪污，因為並沒有進到個人口袋，都是花在公務開銷，用貪污治罪條例來辦代議士，非常不公不義。

張勝德也說，民代工作性質特殊，助理常要配合選民服務，尤其假日期間，但勞基法規定非常嚴格，助理也要一例一休，也要有出勤紀錄等，建議立法院朝野黨團協助修正助理聘僱守則及勞動契約的範本。

傅崐萁表示，這已經是日積月累幾十年、一直沒辦法解決的問題，必須正視，到底法律是不是初一、十五不一樣，有沒有一體適用，中間的爭執點在哪裡，代議士的助理費不管是中央、地方的層級，都面對很多起訴的個案，一個案子叫做個案，每一個縣市都有就成為通案，通案的問題就必須檢討法律是不是有疏漏，是不是賦予司法過大的裁量權，助理費是不是實質的補貼，應該來討論。

傅崐萁舉例，目前因助理費案停職的新竹市長高虹安，在立委任內助理費的計算方式完全與沿用前民進黨立委李俊俋的計算方式，但是高被起訴，李的問題卻不聞不問。既然法律上執行有不合理性，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，解決歷史共業，杜絕未來司法有不同看法時見解統一，確保代議士能在沒有任何畏懼的情況下 ，好好代表人民發聲。

國民黨團總召傅崐萁（中）接見新北市議長蔣根煌（右）等多位縣市議會議長，就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」交換意見。（記者羅沛德攝）

