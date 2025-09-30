黃國昌直播大甩鍋！ 翁達瑞揭他狡辯「4大漏洞」

黃國昌昨日直播回應「狗仔」爭議。（圖擷自YouTube）

美國大學教授翁達瑞（本名陳時奮）指出，民眾黨主席黃國昌被踢爆養狗仔跟拍政治人物後神隱數日，再現身時，黃國昌美化他的狗仔為吹哨者，目的在揭弊。翁達瑞批，「黃國昌的狡辯是典型的掛羊頭賣狗肉」，他也指出黃國昌昨日直播時的狡辯有4大漏洞。

翁達瑞今日在臉書發文表示，黃國昌曾經成立「吹哨者保護協會」的組織。在昨天的直播，黃國昌把狗仔跟拍的惡行全部推給這個協會。黃國昌的狡辯有幾大漏洞：

一、養狗仔是黃國昌的個人行為，他卻嫁禍一個登記有案的「吹哨者保護協會」。

二、為了方便嫁禍，黃國昌簡稱他成立的協會為「吹哨者協會」，省略了「保護」兩字。

三、吹哨者保護協會的宗旨在保護吹哨者免受報復，而非雇用狗仔跟拍政治人物。

四、黃國昌省略「保護」兩字，目的在扭曲該協會的功能，從保護吹哨者變成狗仔跟拍。

翁達瑞說，黃國昌的狡辯屬典型的掛羊頭賣狗肉，掛著「保護吹哨者」的羊頭，賣的卻是「跟拍政敵」的狗肉。黃國昌的狡辯污衊了「吹哨者」的名號。吹哨者其實就是密告者，因為職務的關係目睹組織的違法亂紀，而且可取得具體的證據。為了鼓勵他們挺身而出，許多國家都設有保護吹哨者的法律。

翁達瑞指出，吹哨者保護機制有幾個要點：組織成員、目睹違法、秘密告發、受到保護。就以王義川闖紅燈為例，潛在的吹哨者應該是他辦公室的助理，親眼目睹王義川闖紅燈，收集證據向警察局密報，而且受到法律的保護。黃國昌雇用的狗仔根本不是吹哨者，理由如下：

一、黃國昌的狗仔不是王義川辦公室的成員。

二、黃國昌的狗仔沒機會目睹王義川闖紅燈，只能利用跟拍收集證據。

三、黃國昌的狗仔並未向警方密告王義川闖紅燈，反將照片交給沒品的立委爆料。

四、黃國昌的狗仔躲在暗處，並未受到法律的保護。

翁達瑞痛批，黃國昌的狗仔幹的是跟拍政敵的骯髒事，連媒體狗仔跟拍的公益性都沒有，卻還敢厚顏狡稱是吹哨者揭弊。其次，黃國昌的狗仔並無檢調人員的揭弊訓練，亦無國家賦予的公權力，根本不適合揭弊。

翁達瑞也指出，最嚴重的是，黃國昌的狗仔只是政治鬥爭的工具，不僅沒有公益性，反經常製造冤案，增添政壇的煩擾。最後他也批：「掛羊頭賣狗肉的黃國昌為法律所不容，在政壇更無立足之地。」

