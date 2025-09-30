2022年立委補選離奇爆出「顏家祖墳」 陳柏惟：就是謝幸恩傑作

前立委陳柏惟。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆指揮「狗仔集團」爭議延燒，涉入其中的中央社記者謝幸恩已在昨日發聲明請辭，黃國昌今受訪時盛讚，謝幸恩是個優秀的調查記者。對此，前立委陳柏惟爆料，2022年台中立委補選時離奇爆料「顏家祖墳氣病清標案」，後來整個國民黨都說是「民進黨做的」，結果就是謝幸恩的傑作。他也質問黃國昌：「黃國昌，你口中的優秀記者是化名幹這種事情的人嗎？」

陳柏惟今日在臉書發文表示，當時是中二選區補選105號碼頭案正在風頭浪尖，緊接著顏家菲傭、侵占國土、市區停車場紅包股案，全國關注時刻，發生了由謝記者發動的離奇爆料「顏家祖墳氣病清標案」。

陳柏惟說，當時他就在兩軍陣營的輿論前線，不斷在議題之間穿梭，第一次有了「這個要打嗎？」的遲疑，馬上詢問團隊這個是誰出的，結果所有人都否認，一查先是中廣獨家爆料，然後是dcard流出大甲鎮瀾宮董事長顏清標住院照，緊接著台中市政府民政局長回應真的有記者在查，前立委費鴻泰說綠營泯滅人性等等，「你回去看當時的新聞，整個藍營都說是『民進黨做的』。」

陳柏惟回憶，當時台中掀起大規模「護媒專案」，相關分局長來電，調查局泡茶，黑道之間也在找第一個寫的是誰，顏家管事打電話痛罵無辜資深記者「把顏清標寫到住院」，整個媒體界雞犬不寧，人心惶惶，「沒錯，就是謝幸恩的傑作。」

陳柏惟指出，原來謝幸恩先化名，再自稱是菱傳媒記者，打電話給台中民政局長索資，藍營再用採訪反擊綠營刨人祖墳，網路爆料冬瓜氣到住院一氣呵成。結果他自己坐在家裡什麼事都沒做，被罵的狗血淋頭，「整場選戰唯一不能說逆風，但是不協調的感覺就在此刻。」

陳柏惟也質問黃國昌：「你口中的優秀記者是化名幹這種事情的人嗎？」他也質問顏家：「你們這麼好欺負喔，正當跟你選舉打贏的，你全家跑來搞罷免；把你大老闆氣到住院的可以當黨主席還可以跟三寶立委開開心心合照喔。」

陳柏惟說，整件事情後來被揭穿的原因，是因為求證相關官員，他說是個菱傳媒姓陳的女記者，結果整個菱傳媒相關地區沒有女記者姓陳，才循線找到謝幸恩；這不是匿名報導，這叫詐欺，這就是一場由黃國昌烏龍爆料所浪費的社會成本，不但形成輿論壓力，更企圖影響選舉結果。

