外交部籌組「觀光踩線團」訪友邦史瓦帝尼 盼開發觀光市場

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今日表示，外交部9月25日至10月2日邀請相關旅行業者組成觀光踩線團，赴友邦史瓦帝尼考察。（記者黃靖媗攝）

我國持續在友邦推動榮邦計畫，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（30）日表示，外交部9月25日至10月2日邀請相關旅行業者組成觀光踩線團，赴史瓦帝尼考察當地自然及人文觀光環境，協助外交部推動榮邦計畫旗艦專案的永續觀光，並振興以及開發史國觀光市場。

陳詠博於外交部例行記者會說明，觀光踩線團成員包括中華民國旅行同業公會全國聯合會代表以及9家旅行業者等，全團共17人，訪史期間除拜會觀光暨環境事務部長姆孔坦（Jane Mkhonta-Simelane），也參訪非洲傳統部落、考察開放式野生動物園區、當地手工藝文化、世界第二大巨石等景點，並與觀光局及當地旅行業者交流互動，深度考察史國旅遊潛力及推動台史觀光合作。

陳詠博表示，外交部希望借重旅行業者的專業及經驗，透過實地考察觀光資源、能量及潛力，評估後續能開發結合史國傳統節慶—例如橡樹果節、蘆葦節及勇士節等節慶及非洲五霸（Big Five）等亮點觀光行程，讓更多國人能看到史瓦帝尼之美。

陳詠博表示，台史建交57年以來，兩國合作關係緊密，外交部將續以「總合外交」政策理念積極推動「榮邦計畫」，與史瓦帝尼齊力深化在各領域合作，增進兩國情誼及人民福祉，共同促進經濟永續發展及穩定繁榮。

