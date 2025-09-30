旅俄注意！ 國人赴俄羅斯電子簽證效期延長至120天、停留期間30天

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今日宣布，俄羅斯與哈薩克更新對我簽證待遇。（記者黃靖媗攝）

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今日宣布，俄羅斯與哈薩克更新對我簽證待遇，國人赴俄羅斯電子簽證效期延長至120日、停留期限延長至30天，哈薩克則提供我國人預審電子簽證待遇，停留期間30天。

陳詠博今日於外交部例行記者會表示，俄羅斯聯邦政府7月23日公告修正外國人電子簽證待遇，電子簽證效期由60日延長為120日，停留期限由16天延長為30天，新制已於8月22日生效執行。

請繼續往下閱讀...

陳詠博指出，我國人持中華民國護照可透過俄羅斯電子簽證系統申請簽證，持憑赴俄觀光、洽商、科學、體育、人文交流及訪友，電子簽證適用範圍涵蓋俄羅斯全境。

國人赴哈薩克 採預審電子簽證、停留期間30天

哈薩克方面，陳詠博說明，哈薩克政府近期給予我國人預審電子簽證待遇，電子簽證事由包含商務、觀光、投資、就醫等，停留期限為30天，由哈國旅行社或邀請單位向哈國內政部移民局申辦具核准編號的邀請函，邀請函上須敘明當事人自哪一個機場入、出境（僅限阿斯塔納機場或阿拉木圖機場）。

陳詠博指出，實務上國人申請邀請函需要至少2週時間，當事人再據以到哈薩克電子簽證申請官網填寫基本資料以及移民局的核准編號，並線上刷卡繳費，後續經哈國主管機關核准後，當事人即可收到電郵提供的電子簽證，列印該電子簽證，即可持憑入境哈國。

陳詠博表示，外交部長年致力於提升國人赴海外商旅便利，並樂見各國政府提升對我國簽證待遇，促進觀光、文化等領域的民間交流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法