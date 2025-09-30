京華城案下午應曉薇作證 柯文哲是否對黃國昌狗仔隊表態受矚目

陷狗仔偷拍風波的民眾黨立委兼主席黃國昌（右）30日現身立法院院會，過程中與踢爆「跟拍案」的民進黨立委王義川（左二）錯身零互動。（記者羅沛德攝）

台北地院審理京華城等弊案，今天下午傳喚共同被告、台北市議員應曉薇作證，查明她涉收受威京集團主席沈慶京賄賂5250萬元，向北市府公務員施壓、關說京華城容積案的行為；到庭被告包括前台北市長柯文哲、應的顧問吳順民，沈慶京上午雖在醫院有療程，但下午仍親自到庭。

民眾黨主席黃國昌上週五被爆出組織狗仔隊跟監、偷拍政敵，外傳柯文哲進出八八會館被偷拍，疑也是其手筆之一，柯文哲今在事件首度出庭，會不會在開庭前後或庭訊中對此事件表達其態度，也備受矚目；而以往開庭無役不與的黃國昌，今天會不會到庭「陪駕」，也是觀測指標。

北檢起訴指控，應曉薇與其顧問吳順民，多次陳情、施壓北市府都發局、都委會公務員，力助威京集團要求北市府回復京華城120284平方公尺樓地板面積，要求市府將京華城陳情案送入都委會研議，使京華城獲取等同都市更新案的最高20%容積獎勵。

起訴指出，應曉薇自2017年1月至2022年11月間，涉收受威京集團主席沈慶京的賄賂共5250萬元，分別匯入應曉薇實質掌控的華夏協會、中華格鬥協會、中華技擊協會、北市格鬥協會、城市發展促進會等5個協會。北檢對應曉薇具體求刑16年6月、併科罰金5000萬元並沒收犯罪所得。

合議庭8月26日傳喚應曉薇的助理陳佳敏、男友王尊侃，檢察官詢問陳佳敏曾2度至銀行提領華夏關懷協會等帳戶各200萬元、353萬元現金，隨即至附近的銀行匯入同額款項至應曉薇的信用卡帳戶、房貸帳戶，陳佳敏卻答稱應曉薇都在同日先給她同額現金用於繳費，在銀行領的錢則交給王尊侃；尊侃證言也附和此說詞；檢察官認為2人證詞違反經驗法則，刻護迴護應曉薇，有偽證嫌疑，不足採信。

應曉薇9月5日獲裁定3000萬元交保，她在9月4日羈押庭時說，她在女子看守所牢房裡，每天都在抓蟑螂放生，因為眾生平等；近期她開庭，多由其女兒應佳妤陪同出庭，盛傳應佳妤有意「代母出征」參選明年台北市中正、萬華區市議員，應佳妤先前受訪表示，目前沒有想法。

