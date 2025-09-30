藍提案退回總預算又反悔撤案 傅崐萁喊話卓榮泰一週內協商

立法院國民黨團總召傅崐萁（中）。（記者羅沛德攝）

立法院國民黨團今日一度欲將115年度中央政府總預算案退回程序委員會，不過在即將按鈴表決之際，國民黨團又宣布撤回該提案，引起民進黨立委高聲鼓掌歡呼。國民黨團總召傅崐萁於議場門口受訪表示，原則上先放行，會要求立法院長韓國瑜召集院際及朝野協商，希望行政院長卓榮泰能於一週內透過院際的朝野協商，儘快承諾把立法院三讀通過的相關法案依法落實編列預算。

傅崐萁表示，行政院不尊重立法院三讀通過的相關法律，不依法編列及依法執行，國民黨團深表遺憾，希望用時間爭取民進黨、行政院依法行政，今天依然放行115年度總預算，對於國會已經通過的軍人加薪、警消相關人員退休金的提升等案，今日再給行政院恢復依法行政的機會，希望卓揆身為國家的行政院長，依照國家的法律進行相關事務，不能違法亂紀。

傅崐萁說，國民黨團希望朝野和諧，全體國人能夠在法治的國家得到相關的法律保障及照顧，因此今天還是同意總預算案付委，希望一週內卓揆能夠透過院際的朝野協商，儘快承諾把立法院三讀通過的相關法案依法落實編列預算，不然等同行政院廢除了立法院，如果國會被無限擴張的行政權踐踏在腳下，而沒有辦法表達民意的話，立法院形同虛設，被行政院架空。

傅崐萁強調，今天還是尊重行政院，希望未來一週把所有該編列的預算編列完畢，朝野同心為國人做最大的服務與照顧，才是全民之福。希望卓揆尊重全國民意依法行政，一定會支持行政院所有相關的施政，希望朝野和諧、同心建設防衛台灣，以及所有照顧人民的福祉能依法編列落實完成。

