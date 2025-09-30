藍提案退回明年度總預算後撤案 楊瓊瓔：若政府不改仍不排除退回

國民黨立委楊瓊瓔今表示，基於朝野互動，在野黨願意在這週與行政院協商，但若該編不編繼續違法，仍不排除退回明年度總預算案。（資料照）

立法院國民黨團今日一度欲將115年度中央政府總預算案退回程序委員會，不過在即將按鈴表決之際，國民黨團又宣布撤回該提案，引起民進黨立委高聲鼓掌歡呼。國民黨立委楊瓊瓔認為，115年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提高未依法編列，是違法又不顧民意的政府失能，基於朝野互動，在野黨願意在這週與政院協商，但若該編不編繼續違法，仍不排除退回總預算案。

楊瓊瓔表示，現在剛開議，要求行政院懸崖勒馬，例如行政院未將立法院三讀通過的「警察人員人事條例」提高警消退休金，以及志願役每月加給增至3萬元的「軍人待遇條例」編入預算中，這些都是總統公告已生效的法律，不編就是嚴重違法。更罔顧民意的是，115年度一般性補助款雖維持在2501億元，但中央補助地方經費僅剩308億元，比起114年度中央補助地方經費編列2454億元，一般性補助款編列2501億元，總數足足少了2146億元。

楊瓊瓔批評，這根本是用地方建設及人民救命錢「綁架」，威脅在野黨立委及首長，以台中為例，最明顯的就是要大砍明年地方捷運建設的補助，台中捷運的中央、地方分攤款是按比例計算，中央補助四成、台中市政府負擔六成；若依照原本的計畫比例，明年中央應該補助藍線42億元，但中央現卻只給1.6億元。

楊瓊瓔強調，中央以財劃法為由大砍台中經費，但對於南部縣市卻是雙重標準，更利用修改補助辦法，把補助款當作要脅地方的工具，之前她針對台中被砍的補助款到交通部抗議，至今仍未獲回應，如果中央仍僅憑黨派利益決定經費去向，那她主張應該還是要退回總預算案。

楊瓊瓔指出，國民黨團雖然今天沒有退回總預算案，那是基於朝野尊重及善意，希望行政院在這一週內補救，也要求行政院承諾依法編預算及公平對待地方，否則是誰在當家鬧事？誰在違法亂政？架空立法院專斷獨行，民眾都看在眼裡。

