傅崐萁無奈被拱現場挖泥巴！ 就是「國民女神」太歲頭上動土

這群拱傅崐萁去鏟土的志工，就是有「國民女神」封號的祈錦鈅及她的友人一夥。（取自祈錦鈅臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，造成光復鄉嚴重災情。教師節連假全台「鏟子超人」紛紛湧入災區，自發出力幫災民重建家園。立委傅崐萁近日巡視現場時，被志工硬塞鏟子拱他去試著鏟泥土，相關影片也在網路上瘋傳。其實，這群拱傅崐萁去鏟土的志工，就是有「國民女神」封號的祈錦鈅及她的友人一夥。

傅崐萁昨（29）日在臉書發文提到，當天下午他在佛祖街沿街詢問各受災戶，遇到一群從外縣市來的鏟子超人。鏟子超人和他說「傅總召，別光站著，你也要幫忙鏟啊」，於是他拿起鏟子試了幾鏟，並貼出相關照片。

隨後有網友貼出相關影片，可見傅崐萁一開始還說：「我是在幫大家聯繫，那大家說要挖、要拿鏟子......」，但隨即被志工起哄打斷，抵不過眾人簇擁，傅崐萁硬著頭皮到屋內鏟了幾下的淤泥，一旁還有人喊：「大力一點大力一點。」而有網友也透過影片發現，這群「鏟子超人」親友團的其中一人，疑似就是有「國民女神」封號的網紅祈錦鈅。

祈錦鈅今日也在社群媒體發文表示，28日她活動結束後，就召集了一車朋友一起開夜車下花蓮，並與屏東的好友會合。她透露，辛苦的挖泥過程，讓她搞得灰頭土臉自己都沒發現，還是看到別人拍的畫面才知道，但跟受災戶比起來，這都不算什麼，「希望大家有力出力。現在最需要的是願意到現場一起清泥沙。」

她文中也特別提到，「也謝謝傅大立委還有TVBS來到現場關心」。

貼文下方，網友紛紛留言表示：「原來是妳們讓王鏟兩鏟」、「謝謝妳超美的鏟子超人」、「人美心善」、「有愛心天使，最美麗」、「最有愛心的正妹」、「原來就是妳」、「昨天看到傅崐萁挖土的時候，總覺得背景裡面有些熟悉」。

