傳習近平要求川普表態「反對台獨」 外交部：美方對台立場不變

美媒報導指出，中國國家主席習近平要求美國總統川普表態「反對台獨」，外交部發言人蕭光偉今日表示，美方已說明對台灣立場不變，不會片面改變現狀。（記者黃靖媗攝）

美媒報導指出，中國國家主席習近平有易趁美國總統川普想與中達成貿易協定之際，要求川普表態「反對台獨」。對此，外交部發言人蕭光偉今（30）日表示，美方已經說明，美方對台灣立場不變，也不會片面改變現狀。

華爾街日報27日報導指出，習近平不再滿足於拜登政府時期「美國不支持台獨」的表述，計劃趁川普急於與中國達成貿易協定之際，要求川普正式表態「反對台獨」。

美方已說明 不會片面改變現狀

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，實際上美方有做相關的說明，指出美方對台灣立場不變，不會片面改變現狀，中方行動持續對台海的和平構成最大的威脅。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬、對等存在，是客觀的事實及現狀，我國一直清楚明白的向國際社會展現，台灣致力維持台海和平穩定的現狀。

蕭光偉指出，事實上，近年來國際社會對中國意圖改變台海現狀的企圖都有所警覺，外交部除了持續關注中方各種操弄論述的作為，也會和美國等夥伴國家持續密切保持溝通。

蕭光偉繼續指出，可以看到近日在聯大期間，美日韓三國外長會議、七大工業國集團（G7）外長會議會後的聯合聲明都重申，支持維護台海和平與穩定，反對任何以武力或脅迫改變現狀的企圖，相信各位都可以看到。

蕭光偉表示，外交部要強調，台灣作為國際社會負責任的成員，除了會持續維護現狀之外，也會堅定與理念相近國合作，共同確保區域以及台海的和平穩定與繁榮。

根據中央社報導，一名國務院發言人表示，美國對台立場沒有改變，仍然堅持一中政策；美方一貫表明，反對任何一方片面改變現狀。中國的行動持續構成對台海和平與穩定的單一最大威脅。

