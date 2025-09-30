為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遭指跟拍柯文哲、炒作冷錢包 黃國昌：挑撥離間

    2025/09/30 12:10 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆涉養狗仔集團，週刊今揭露，黃狗仔集團跟拍過民眾黨前主席柯文哲，更調查發現與黃合作的《菱傳媒》先後刊出冷錢包、保險箱等偵查細節，讓外界誤以為檢調洩密，隨後黃國昌等人又順著報導痛批北檢，形成「先放料、再攻擊」的循環操作。對此，黃國昌依舊反批是挑撥離間的假新聞。

    據《鏡週刊》報導指出，《菱傳媒》曾陸續刊出〈檢廉赴一銀查扣神秘保險箱，全面追柯文哲親友金流〉、〈柯文哲的冷錢包找到了！關鍵金鑰下落不明〉以及〈柯文哲疑被查到不明金流，北檢考慮改用收賄重罪聲押〉等報導，相關內容除檢調外，僅柯文哲的辯護律師鄭深元等人知情。

    其中有關「冷錢包」新聞，《菱傳媒》報導指出，檢調早在去年8月30日與9月27日兩波搜索，共77處地點時，已查扣冷錢包，並強調若辦案人員取得「助記詞（Seed Phrase）」，就能比對虛幣流向；但北檢後續查證已排除冷錢包與涉貪有關，卻因偵查不公開，無法主動澄清，反而陷入洩密爭議。

    週刊續指，民眾黨人士包括陳智菡等人，順著相關報導痛批北檢洩密，冷錢包話題也延燒兩個月，外界一度盛傳柯文哲持有比特幣，造成檢調連番受攻擊。如今回顧，民眾黨人士利用操作輿論再趁機批評檢調洩密且查不出所以然來，企圖暗助柯文哲官司脫身，此等餵養新聞給特定記者，再製造假輿論回應的產業鏈，已形同假新聞一條龍，恐怕都與黃國昌狗仔集團有關。

    針對週刊所提有知情人士指涉曾跟拍柯文哲云云，黃國昌則回應，鏡傳媒集團這種挑撥離間的假新聞，連具體事實都無法提出，只為配合民進黨進行政治鬥爭，敗壞台灣的媒體環境令人不齒，更凸顯在民進黨全面掌控媒體下綠媒的墮落，實乃國之不幸。

