盧秀燕頻哭窮 綠營齊追拿不出新增295億分配報告

台中市長盧秀燕近來屢提及中央扣明年度中捷藍線等補助，台中市議會今由台中市府就新版財劃法市府因應進行專案報告，民進黨議員陳俞融及周永鴻質疑，新財劃法上路後，台中市明年增加295億統籌分配款，市府迄今說不清楚如何分配應用新獲配預算，要盧秀燕今說清楚；但盧秀燕仍一再強調，中央扣了250億預算，遭陳俞融、周永鴻批亂算一通，陳俞融更怒斥說謊，「一手拿錢、一邊哭窮」，誤導市民。

陳俞融說，去年國民黨立委主導修財劃法，盧秀燕是支持者，一邊說支持，一邊扮受害者；明年統籌分配款在新財劃法下增295億，台中市獲中央補助增加，但專案報告一再說明年預算差短，「塑造中央虧待地方假象」，日前財政局報告明年度總預算時，提及明年預算歲入減少主因是平均地權基金未入庫，根本不是中央刁難地方，盧市府不要誤導市民。

陳俞融要求盧秀燕說清楚新增的295億怎麼花；但盧秀燕又直指「妳沒看到中央倒扣的」，台中被倒扣250億；陳俞融批評藍線現在連土地徵收尚未完成及還在設計階段，中央依進度補助，不要再拿藍線哭窮，不要「一邊哭窮、一邊拿錢」。

周永鴻也斥盧秀燕明年統籌分配款台中獲配741億，多出295億，台中市府到底多出預算要如何應用迄今拿不出報告，他問主計處如何分配；主計處長林淑勤說，預算就是支應各機關運作，由各局處做統籌分配規劃；盧秀燕則再提中央扣250億預算，被周永鴻斥根本亂算，這麼會算卻算不出來新增295億如何分配應用。

國民黨議員劉士州接續問市府明年度預算到底有無受到影響，盧秀燕說，除統籌分配款增加外，一般性及計畫型補助卻全都扣補助，共扣250億、「公文還在一直進來、一直在扣」，明年度預算短差100多億，未來一年要想辦法找錢。

