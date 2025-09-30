開發財車踢館為海鯤號「 送終」 郭璽：罪魁禍首是唐華

前海軍顧問郭璽30日開發財車、演奏嗩吶到海軍司令部「踢館」，聲稱國造潛艦「壽終正寢」，要求海軍司令唐華負責下台「滾蛋」。（記者塗建榮攝）

前海軍顧問郭璽今（30）日開著「發財車」上午到海軍司令部大門舉行記者會，聲稱國造潛艦（IDS）計畫「壽終正寢」，除指出海鯤號整體載台管理系統（IPMS）導致岸測卡關、海測潛航無法啟動外，台船報價和財務也出現問題外，也痛批海軍司令唐華上任2年半「一事無成」是罪魁禍首，要求他立刻滾蛋。

郭璽今天開發財車並沿途演奏嗩吶音樂，到海軍司令部「踢館」發送「紅蛋」慶祝海軍政戰主任劉慶斌屆齡退役，並拿出「白蛋」要海軍司令唐華「滾蛋」。他說，這場活動因強颱樺加沙延期至今，適逢前參謀總長黃曙光請辭國安諮詢委員，他將兩事併同說明。

郭璽指控，劉慶斌「浮報差旅費、貪小便宜」，連今天屆退最後一天都還在「出差」，又指控唐華「無能」、「只會罵人」，導致基層士官兵與主官「通通被罵遍」，形容這段時間是海軍歷史以來「最黑暗的時刻」，要唐華「不要再戀棧權位」。

談及海鯤號進度，他稱關鍵的岸測、海測屬專業門檻最高的節點，但「唐華對潛艦完全沒有任何專長、沒有任何知識，卻要抓大權」，致使計畫「迷航兩年」。他指依海軍與台船合約，原應在9月底完成海測並交軍方做戰術評估，實際卻因「岸測做不完」而延宕；外界見到的「出海」，都仍在做岸測項目而非海測，「因為IPMS沒辦法執行」。

他以「中樞神經與四肢語言不通」比喻系統整合困境，稱「指揮系統講的是印度話，裝備聽的是美國英文，永遠對不起來」，導致「戰鬥系統說發射，魚雷管沒有動作」。他並爆料船上測試時「全靠無線對講機口令」，而非由系統下達指令；在未解決 IPMS 前，「今年不可能交船，明年能不能完成都遲疑」。

對於黃曙光請辭，他說是「劃線切割」，表示自己與黃「上半場已打完」，但「下半場不准我們進場、意見也不被聽」，強調海鯤號後續責任「全部唐華一個人扛」。他並稱黃曙光卸任潛艦國造召集人後，海軍以「船東」名義接手，唐華「搶功奪權」，卻讓專案停滯。

他更主張國造潛艦後續艦「做不下去」，他聲稱，海軍原規劃第2至8艦，合計7艘2800億計畫，遭唐華改為「先做2艘看看」，令海軍與台船先前所簽備忘錄（MOU）全部作廢，還須重新報價，導致每條船350餘億還買不到100％裝備，只能買到五、六成，若補齊仍需再增40％裝備款，在政治現實下不可能在立院過關。

郭璽並質疑，第二、三艘擬改採「英國兩大顆主機」取代「瑞典六小顆」，將牽動壓力殼厚度、配置、重量，已製作的船殼「全部必須作廢」，所有WPS（施工程序）需重做、重認證，成本暴增、期程大幅延後。

談到台船處境，郭稱台船「資本額129億賠光了」，沒有交船就沒有收入，「連發薪水都出問題」；合庫聯貸額度「今年已用罄」，經濟部不同意增資，導致裝備商拿不到頭期款就不會備料，眾多裝備勢必往後延半年，「絕對不可能2028年到」。他還說，海鯤號製造經驗「大量流失」，包含技協、專家與焊工走了大半，最困難的錐形段也恐須「全部從頭來過」。

郭並點名三人須負責，包括唐華以及引入IPMS的高文魁，幫忙掩蓋問題的邵維揚，都導致海鯤號無法完成岸測、進入海測。他強調，自己與黃曙光長期被排除在專案之外，「上半場我們打完贏10分，下半場唐華倒輸30分，那是他要負責」。他點名唐華、高文魁、邵維揚是「海軍號做不出來的三大罪魁禍首」，呼籲總統賴清德、國防部長顧立雄「聽真話」，不要再被蒙蔽。

媒體詢問是否希望黃曙光留任？他回應「沒有，正好相反」，稱早在其首任期滿就透過朋友勸黃不要再接，「下來打打麻將不是很好嗎？為什麼要留在那邊受委屈呢」？如今黃終於知道請辭是對的。

前海軍顧問郭璽30日開發財車、演奏嗩吶到海軍司令部「踢館」，聲稱國造潛艦原型艦海鯤號「壽終正寢」，罪魁禍首是海軍司令唐華。（記者塗建榮攝）

