黃國昌未解釋如何掌握柯文哲進入八八會館 黃帝穎：以會館弊案黑化柯

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，黃國昌今日受訪時說，吹哨者保護協會確實有與《民報》、《菱傳媒》合作，並喊話「跟我合作過的媒體滿多的，我也不要一個個點！」對此律師黃帝穎表示，黃國昌今以八八會館弊案黑化柯文哲，黃國昌未解釋如何掌控柯文哲進八八會館反扯有黑道壓力。

黃帝穎在臉書PO文表示，社會關注黃國昌狗仔集團有無政治跟監柯文哲，黃國昌如何掌控柯文哲二度進入八八會館？但黃國昌今早在記者會說，吹哨者保護協會因為揭弊、檢舉、蒐證所揭發的弊案太多了，像是im.B弊案、八八會館弊案等。

黃帝穎指出，黃國昌強調，調查同仁還是合作媒體，他們冒了非常大的風險，且很辛苦，從寶和會到天道盟，全都是有權有勢的人，他絕對不會洩露這些調查員的身份，黃國昌未解釋如何掌握柯文哲進入八八會館，反而回應定調「八八會館弊案」，更扯有寶和會到天道盟等黑道風險，明顯黑化柯文哲。

黃帝穎直言，非媒體不受新聞自由保障，黃國昌狗仔集團政治跟監違反個資法最重五年徒刑，被害人柯文哲有權提告。

