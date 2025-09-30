幽靈連署案》基市前民政處長張淵翔、國民黨前主委吳國勝 判1年10月

基隆市府前民政處長張淵翔。（資料照）

國民黨基隆黨部為了反制立委林沛祥罷免案，對基隆市議員鄭文婷、張之豪也提出罷免，但連署時卻非法利用戶役政系統，過濾名單。基隆地檢署日前依偽造私文書、公職人員選舉罷免法及個人資料保護法，起訴市府前民政處長張淵翔、國民黨基市前主委吳國勝等人。基隆地院今日宣判，判處張淵翔與吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年。

檢研議是否上訴

基隆地檢署今表示，收到判決書後，將研議是否上訴。

基隆藍營為了反制罷免林沛祥，推動連署罷免民進黨仁愛、安樂區鄭文婷、張之豪2名議員，卻被查出前民政處長張淵翔等人協助利用戶政系統，過濾連署名單。基隆地檢署查出不法，大動作查辦，期間羈押多人。

檢方查出，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉授意七個區黨部幹部抄黨員名冊造假連署，並找來基隆市政府前民政處長張淵翔非法利用民政系統協助罷免，共15人集體犯罪，製造1063份假連署，依法將張淵翔等7人起訴。

考量至於國民黨基隆市黨部一組總幹事蕭壯峰、暖暖區服務處主任李貞儀、信義主任吳坤明、中山主任張志鴻、中正主任郭建芳、七堵主任鄭芝庭，以及基市府安樂戶政事務所前主任林芬芸、課員吳慧貞等8人，因協助查連署人個資也涉案，檢方認定蕭等8人均涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，但8人坦承犯行，處分緩起訴。

基隆地院今日宣判，但被告均未出庭，法官判處吳國勝、張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年；張金發1年8月徒刑，緩刑3年；紀文荃1年6月徒刑，緩刑3年；游正義1年5月徒刑，緩刑3年，；江鑒育1年2月徒刑，緩刑3年，以上6人均褫奪公權2年。林姓課員則判處10月徒刑，緩刑2年。7人均應支府公庫款項和接受法治教育。除林姓課員外，另6人應服義務勞役80小時。

