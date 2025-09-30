為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    週刊爆黃國昌狗仔跟拍沈伯洋 賴品妤批黃：邊拍邊讓網軍炒作

    2025/09/30 12:31 即時新聞／綜合報導
    賴品妤批評黃國昌，在沈伯洋控訴自己被跟拍時，黃還一邊讓網軍炒作沈伯洋在疑神疑鬼。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日被週刊踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，今日更被爆料政治跟監證據，跟拍多位政府官員，民進黨立委沈伯洋也在其中。前立委賴品妤批評黃國昌，在沈伯洋控訴自己被跟拍時，黃還一邊讓網軍炒作沈伯洋在疑神疑鬼。

    賴品妤分享政治工作者周軒臉書貼文，並直言「欸結果黃爸爸狗園根本真的有跟拍沈伯洋」，後續更批評黃國昌：「最好笑的是斥資上千萬結果拍到的是沈伯洋腳踏車違停......這跟公平正義有什麼鳥毛狗屁關係，再繼續鬼扯啊。」

    許多網友也在賴品妤的貼文底下留言：「之前還大酸人家知不知道什麼叫機車行車記錄器～」、「之前一堆人還說沈伯洋照片裡那個只是行車記錄器，但那個鏡頭只拍攝機車的右後方，什麼情況下會以這麼怪的角度安裝行車記錄器啊？」、「還是得拍藍白比較精彩～」、「哇，難怪他說他的D槽有很多東西，滿滿的狗仔跟拍。」、「黃爸爸不只養狗仔，還養戰國廁，真的很有愛心。」

