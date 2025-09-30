雙十慶典將至 韓國瑜：祈禱天佑花蓮、天佑台灣

立法院長韓國瑜今日主持國慶大會記者會時表示，花蓮民眾飽受天災等各種苦痛，盼傷者早日康復、往生者安息，希望花蓮能早日重建。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜今日主持國慶大會記者會，宣布今年是暌違8年以後，再度移師台中舉辦國慶晚會、雙十節當天的國慶大會，以及南投縣府縣治以來首次舉辦國家級的國慶煙火。韓國瑜首先表示，花蓮民眾飽受天災等各種苦痛，要向受災地區同胞獻上最高致意，盼傷者早日康復、往生者安息，希望花蓮能早日重建，也希望在大家幫助下能共渡難關，祈禱上天，天佑花蓮、天佑台灣。

韓國瑜指出，國慶日是除了春節之外，印象最鮮明、最熱鬧、最喜悅，中華民國的生日，在他的印象裡，大街小巷國旗飄揚，就像自己家裡辦喜事一樣，有國慶閱兵、學生社會各界團體的精彩表演，成為國慶嘉年華。今年一樣在台中、南投有精彩的晚會與煙火，這些美好成果的呈現，是讓我們國家最誠摯的謝禮與敬意，表現我們向歷史致敬，對未來的祝福。

盼所有同胞化解分歧與異見

韓國瑜表示，過去國慶日家家戶戶懸掛國旗，迎接國慶的傳統之慶，今年以來有心之士莫不擔憂，台灣的內外充滿各種挑戰，經濟上有美國的關稅壓力，政治上也有前不久的大罷免引起衝突與對立，讓整個台灣的人心難安，期盼所有的風波能夠漸漸平息，對於浮躁的人心，像悶熱的天氣之後，一場大雨終於能夠回歸平靜，今年的主題依然簡單、有力、直白，中華民國生日快樂，希望所有同胞之間、不分海內外，大家能化解分歧與異見，我們始終在台灣這條大船上，風雨同舟，同舟一命。

韓國瑜指出，今年在總統府安排的活動上，序幕有莊嚴整齊的三軍儀隊呈現，太鼓、管樂也帶來精彩的表演，還有會在機隊吊掛之下，會有一幅巨幅的國旗，大家一同在青天白日滿地紅之下演唱感動人心的國歌，中華民國參與各項競賽的榮耀英雄會依序進場，他們在世界各地努力爭取無上的光榮，國慶大會上將會以雷虎小組的精湛飛行畫下完美的句點。

府前雙十大會 由雷虎小組畫下完美句點

韓國瑜說，這場國慶大會要特別謝謝台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華領導的市府團隊，國慶晚會10月9日在台中，國慶煙火10月10在南投，精彩可期，國慶適逢中秋佳節，讓光輝的十月充滿溫馨歡愉的節慶氣氛，歡迎國人同胞藉著國慶連假的機會，一同在中台灣、台灣的心臟地位，一起來歡慶國家的生日。

韓國瑜表示，再次邀請海外僑胞朋友踴躍參加中華民國的國慶，相信所有台灣同胞看到海外回來的同胞一定非常開心，他剛從日本回來，看到旅居世界各地的僑民，始終心裡有一句話，華僑朋友在海外不管是做生意賺錢、學術上有成就，各行各業的傑出表現，像一面面五彩繽紛的風箏，在空中飛翔，風中的線頭不管怎麼飛，永遠在手上，華僑在海外如何成功發光發熱，他的根還是在台灣的土地，慶籌會及所有國人同胞，都歡迎海外僑胞大家能夠一起來參與。

