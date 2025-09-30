花蓮光復重災醫療團竟被擋 李忠憲：天災就如此萬一戰爭呢？

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流遭受重創，許多災情亟待援助及修復，近日卻傳出醫療團、物資車等竟因花蓮縣府交通管制被卡住。成大教授李忠憲對此發文質疑「這只是天災就已如此，那萬一有一天是戰爭呢？」（資料照）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流遭受重創，許多災情亟待援助及修復，近日卻傳出醫療團、物資車等竟因花蓮縣府交通管制被卡住。成大教授李忠憲對此發文質疑「這只是天災就已如此，那萬一有一天是戰爭呢？」他為此也提出4點建議，呼籲「看清這次花蓮的警訊，要求更有力的中央指揮與資訊透明，才不會在真正的危機中被政治或外力玩弄生命線」。

光復鄉湧入大量救災人員及志工，但出現便當供應不到位，還有醫療團、物資車等都被花蓮縣府交通管制卡住，甚至還要打給國民黨立院總召傅崐萁懇託才放行等亂象，引發民怨。

李忠憲指出，這次馬太鞍溪堰塞湖潰決，許多醫療團隊不顧危險趕赴光復鄉救人，卻被花蓮縣政府以「縣府開會」為由攔下、限制行動。最後還是靠醫院高層直接打電話給縣長，醫療車才得以放行。

李忠憲直言，「這只是天災就已如此，那萬一有一天是戰爭呢？」他也舉例說明，「天災時，中央雖有權指揮，但地方政府仍能卡住道路與資源。戰爭時，理論上中央和軍方應接管一切，但如果地方首長不願配合或被外力影響，仍能拖延、封鎖、挑動民怨」。

李忠憲表示，這不只是政治問題，而是生死攸關的安全議題。李忠憲為此也提出4點建議，包含「要求中央建立 快速接管與調度制度，不讓地方隨意封鎖救援」、「平時就該演練全國統一的醫療救援通行證制度」、「公民要留意資訊戰，不被操弄「中央無能」的假敘事」、「支持透明的災害與戰時資訊發布，降低被封鎖或挑動民怨的空間」。

李忠憲也強調，如果和平時期就能用「開會」卡住醫療車，戰時只會更糟。他也呼籲「看清這次花蓮的警訊，要求更有力的中央指揮與資訊透明，才不會在真正的危機中被政治或外力玩弄生命線」。

