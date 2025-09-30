劃重點！ 偷拍照片選擇性爆料 周偉航：黃國昌狗仔有人窩裡反

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌「狗仔爭議」延燒，鏡週刊今日加碼爆料，黃國昌指揮狗仔跟拍綠營一眾高官之外，可能也涉及跟拍自己人，卻選擇性未爆料。對此，政治評論員周偉航表示，「重點是黃國昌的狗仔中有人窩裡反了，不然這消息怎麼會流出來？」

週刊今日爆料指，黃國昌除了指揮狗仔跟拍總統府祕書長潘孟安、前行政院副院長鄭文燦、前政務委員張景森、前監察院祕書長李俊俋與監委蘇麗瓊、前衛福部長陳時中、立委沈伯洋、陳歐珀及前民進黨祕書長林右昌等高官之外，甚至可能跟拍自己人。

請繼續往下閱讀...

周偉航在粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，該新聞重點是，黃國昌的狗仔集團確曾跟拍過前台北市長柯文哲，消息人士說，有次狗仔拍到柯進入一家餐廳，將直擊照片及狀況回報給黃，卻一直未有下文，直到2023年11月，黃國昌宣布退出時代力量加入民眾黨，相關人等這才恍然大悟，偷拍照片選擇性未爆料，原來是事出有因。

周偉航對此也表示：「重點是黃國昌的狗仔中有人窩裡反了，不然這消息怎麼會流出來。」下方網友也紛紛留言打趣：「吹哨者中的吹哨者」、「黃公國昌絕對不會推動吹哨者中的吹哨者保護法」、「我窩你的窩裡反」。

