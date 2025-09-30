為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    劃重點！ 偷拍照片選擇性爆料 周偉航：黃國昌狗仔有人窩裡反

    2025/09/30 12:56 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌「狗仔爭議」延燒，鏡週刊今日加碼爆料，黃國昌指揮狗仔跟拍綠營一眾高官之外，可能也涉及跟拍自己人，卻選擇性未爆料。對此，政治評論員周偉航表示，「重點是黃國昌的狗仔中有人窩裡反了，不然這消息怎麼會流出來？」

    週刊今日爆料指，黃國昌除了指揮狗仔跟拍總統府祕書長潘孟安、前行政院副院長鄭文燦、前政務委員張景森、前監察院祕書長李俊俋與監委蘇麗瓊、前衛福部長陳時中、立委沈伯洋、陳歐珀及前民進黨祕書長林右昌等高官之外，甚至可能跟拍自己人。

    周偉航在粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，該新聞重點是，黃國昌的狗仔集團確曾跟拍過前台北市長柯文哲，消息人士說，有次狗仔拍到柯進入一家餐廳，將直擊照片及狀況回報給黃，卻一直未有下文，直到2023年11月，黃國昌宣布退出時代力量加入民眾黨，相關人等這才恍然大悟，偷拍照片選擇性未爆料，原來是事出有因。

    周偉航對此也表示：「重點是黃國昌的狗仔中有人窩裡反了，不然這消息怎麼會流出來。」下方網友也紛紛留言打趣：「吹哨者中的吹哨者」、「黃公國昌絕對不會推動吹哨者中的吹哨者保護法」、「我窩你的窩裡反」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播