    政治

    涉養狗仔案！ 黃國昌承認：吹哨者保護協會有與《民報》、《菱傳媒》合作

    2025/09/30 10:38 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，黃國昌今日受訪時說，吹哨者保護協會確實有與《民報》、《菱傳媒》合作，並喊話「跟我合作過的媒體滿多的，我也不要一個個點！」

    黃國昌表示，吹哨者保護協會在針對不同個案，如果媒體有表達興趣就會有合作，像是科學城物流登上《財訊》的封面故事。當然協會事前會去確認媒體敢不敢真實報導，只要讓他發現媒體因為當權者而縮手就會終止合作關係。

    黃進一步說，《民報》、《菱傳媒》確實有和協會合作，但過去與《民報》合作追天道盟的案子時，天道盟的現任盟主曾盈富的太太押人，到時任民進黨議員梁文傑的議員服務處逼人簽本票，梁當時服務處的主任因暴力討債在被調查中。

    黃國昌批評，他與《民報》合作刊登新聞後，《民報》卻因壓力把梁文傑跟服務處主任的合照卸下來，自己非常不高興，從此以後就終止與其合作。

    「跟我合作過的媒體滿多的，我也不要一個個點！」黃國昌認為，外界現在把焦點放在《菱傳媒》社長陳申青身上，陳也是滿無奈的，在媒體界算是滿資深的前輩。

