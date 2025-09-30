預算遭藍白大砍未缺席救災 政院：東辦夥伴一直都在災區

行政院秘書長張惇涵指出，東辦的夥伴一直都在災區。熱心捐到中央前進協調所的物資，這幾天都是由東辦的夥伴，還有熱心的志工在整理、配送。（圖擷取自臉書）

馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉重創，已釀18死、6人失聯。有當地民眾發現，預算遭藍白砍到只剩36萬元的行政院聯合服務中心，其東部辦公室也派人在災區協助救災。對此，行政院秘書長張惇涵於臉書留言指出，東辦的夥伴一直都在災區。

張惇涵指出，熱心捐到中央前進協調所的物資，這幾天都是由東辦的夥伴，還有熱心的志工在整理、配送。今天海巡也加派了人車協助，希望讓物資的配送能夠更順暢。大家加油。

根據中央災害應變中心前進協調所資訊，29日共動員各縣市搜救隊及國軍特戰252人、60部車輛、12台無人機、1搜救犬持續救援，統計死亡人數18人、失聯人數6人、救出人數717人、受傷107人。

另外，農業部林保署以無人機初步觀測，堰塞湖壩體及水流大致相同，29日堰塞湖水高1021公尺，湖水面積約13公頃，蓄水量610公噸，顯示湖體漸漸穩定，惟壩體兩邊坡度仍不穩定，若集水區降雨，水流仍會留入湖區，因此維持紅色警戒。

