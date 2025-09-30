遭爆成立「凱思國際」養狗仔是否有中資 黃國昌：科幻小說

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，《鏡週刊》今揭露，黃利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，加上香港也有同名的公司，引起外界質疑是否有中資介入。黃國昌痛批，從未想過一個媒體記者怎麼會天馬行空到這種程度，真是荒謬到爆。

據《鏡週刊》報導，黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，命他們以採訪新聞之名跟監政敵，外界估計3年花費千萬元，加上香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，引起外界質疑是否有中資介入，讓全案升級為國安事件，有待相關單位盡速查明。

請繼續往下閱讀...

報導也揭露，位於台北市基隆路一段的凱思國際，成立於2021年12月8日，資本額1500萬元，公司代表人與董事僅黃國昌姻親李麗娟一人，此外李麗娟更曾投資《民報》，並出任與民眾黨關係密切的「求真民調」董事，讓黃得以藉此政媒兩棲。

黃國昌說，鏡傳媒集團說凱思集團是自己的姻親設立的，請問是哪個姻親？現場有人可以回答嗎？鏡週刊報導怎麼越來越像科幻小說，「說凱思的英文縮寫是KC，所以跟我有關係？台灣有多少人叫凱思，有個幼兒園也叫凱思，難道也是我開的？也是港資？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法