    提出兩岸統和式統一 張亞中：不可能永遠維持現狀

    2025/09/30 10:15 記者劉宛琳／台北報導
    孫文學校總校長張亞中。（POP radio提供）

    孫文學校總校長張亞中。（POP radio提供）

    國民黨主席選舉10月18日舉行，孫文學校總校長張亞中今天接受媒體人黃暐瀚專訪，強調兩岸關係不可能永遠維持現狀，如果沒有以統一為指向，北京為什麼要跟你談和平？並提出「統和式的統一」，兩岸的交集越來越多後，可以互相正面影響，最後的結果一定是對大家最好的。

    張亞中直言，「現狀不可能永久維持，這是不可能迴避的」，當兵原來4個月，現在變12個月了，之後說不定又變兩年了，「如果北京跟你談和平，你如果沒有以一個統一為指向，他為什麼跟你談？」那就把你逼到牆角就好了，到懸崖邊一腳把你踢下去就好了。

    張亞中強調，他講的統一絕對不是被統一，可是將來兵臨城下的時候，可能就是被統一，兩岸如果發生衝突，台灣只有兩個選擇，戰到一兵一卒不然就是投降，我們有沒有辦法在戰到一兵一卒跟投降之間有選擇，他認為那就是對話，越早對話越好，早鳥票比較便宜。 張也說，他怎麼會笨笨的變成今天一去跟大陸談，台灣就變成大陸統治了，這個太遙遠了。

    主持人黃暐瀚詢問張亞中，張要跟對岸談，可是談的結果有中華民國還繼續存在的選項嗎？張說，統一有好幾種，一種是大陸的一國兩制的統一，那是港澳模式，還有完全統一就是一國一制，台灣就變成省，另外還有一種統一模式，「統和式的統一」，先開始和平協議把大陸和台灣兩個連在一起，保證不分開，但你還是你、我還是我，這是政權；慢慢走了以後我們開始找到交集，交集會越來越多，但當然保留我們的主體性嘛。

    張亞中表示，和平協議就是我們把這兩個政權找到一個連結點，先是統和的階段，這個時間可能會拖得蠻長的，這樣彼此之間可以找到一個互相可以合作的地方，最後才是統一，也就是從敵對、分治到統和，最後到統一。台灣越有影響力，比如靠實力去影響中國大陸，如果大陸能夠接受我們一些好的思維的話，那對兩岸是不是發生很大的影響，可是現在我們連這個階段都還沒到。但他認為如果雙方面都用善意的角度互相在正面的影響，那最後的結果一定是對大家最好的。

    張亞中說，他講到統一也許大家聽起來很不舒服，但是這個事情是可能沒辦法迴避的，因為對方14億人口。他所說的和平，今天只是談到第一層而已，他怎麼可以賣台呢？怎麼會說今天簽了一個和平協議以後台灣就失掉我們的主體性了，主體性當然要維持下來，絕對不要以說他講統一就是個中央政府把你給吃掉了，統一的概念有好幾種不同的統一的方法。

    熱門推播