為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遭爆與「狗仔開會地」 黃國昌：是我的律所 鏡週刊記者也來過

    2025/09/30 11:00 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，並長期在台北市安和路2段的辦公大樓內開會。對此，黃國昌今受訪時強調，他對狗仔的認知是鏡傳媒集團那群人，去揭人家的隱私，他的吹哨者協會都是針對弊案調查，而該地址是他的律所，鏡週刊記者也來過。

    黃國昌表示，這幾天綠媒報導說他神隱真是莫名其妙，他昨晚在直播講的非常清楚，吹哨者保護協會針對任何弊案的檢舉一定核實一定調查，很多案子都是因為檢調被他們逼著才去辦包含88會館、天道盟等案。

    「我對狗仔的認知，是鏡傳媒集團那群人，去揭人家的隱私！」黃國昌說，吹哨者保護協會，不搞狗仔的行徑，他們都針對弊案調查，而這些調查跟我們合作的人，非常的辛苦，他絕對不會洩漏調查員的身份。

    針對安和路辦公室，黃國昌說，那是他以前回到民間社會時的律師事務所，他會跟很多人在那開會包含客戶、媒體朋友，鏡週刊好像也來過他的辦公室，當時自己還給鏡週刊公館營區弊案的資料。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播