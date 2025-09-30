遭爆與「狗仔開會地」 黃國昌：是我的律所 鏡週刊記者也來過

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，並長期在台北市安和路2段的辦公大樓內開會。對此，黃國昌今受訪時強調，他對狗仔的認知是鏡傳媒集團那群人，去揭人家的隱私，他的吹哨者協會都是針對弊案調查，而該地址是他的律所，鏡週刊記者也來過。

黃國昌表示，這幾天綠媒報導說他神隱真是莫名其妙，他昨晚在直播講的非常清楚，吹哨者保護協會針對任何弊案的檢舉一定核實一定調查，很多案子都是因為檢調被他們逼著才去辦包含88會館、天道盟等案。

「我對狗仔的認知，是鏡傳媒集團那群人，去揭人家的隱私！」黃國昌說，吹哨者保護協會，不搞狗仔的行徑，他們都針對弊案調查，而這些調查跟我們合作的人，非常的辛苦，他絕對不會洩漏調查員的身份。

針對安和路辦公室，黃國昌說，那是他以前回到民間社會時的律師事務所，他會跟很多人在那開會包含客戶、媒體朋友，鏡週刊好像也來過他的辦公室，當時自己還給鏡週刊公館營區弊案的資料。

