謝幸恩「雙面人」鐵證曝光！ 林楚茵質疑黃國昌率狗仔非法跟監

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，《中央社》主跑北檢的記者謝幸恩被指控是狗仔成員，且在《民報》以筆名「蕭依依」撰稿。對此，民進黨立委林楚茵今（30日）公布手機簡訊起底，蕭依依和謝幸恩就是同一人，並質疑這一群由黃領導非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，背後的資金何在？是否與中國勾結？

《中央社》於日前啟動調查機制後，謝幸恩昨天具名發出聲明，辭去《中央社》記者及台北司法記者聯誼會會長等職務。謝還提到，當前媒體環境的變化令人痛心，媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

對此，媒體人出身的林楚茵今在社群平台撰文表示，既然週刊已經曝光，她就來親自還原過程，收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，當時就覺得奇怪，把這份簡訊問了幾位媒體，想查證蕭依依和謝幸恩到底是不是同一人，當時媒體也不敢給予肯定答案，但沒想到現在線索都被鏡週刊串起來了。

林楚茵批評，「不論妳有幾張臉，幾個名字」，被黃國昌指揮的狗仔，甘做政治的打手，就沒有資格講「第四權」，媒體人的身分不是這樣糟蹋的；《中央社》記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到她家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底，自己會持續監督。

林楚茵進一步質疑，顯然這是一群由黃國昌領導，有組織、長期跟監、非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，請問黃國昌，背後的資金何在？凱思國際有沒有港資？有沒有境外勢力的介入？有沒有與中國勾結？

林楚茵也追問，請問王鴻薇、徐巧芯，狗仔跟拍的照片為何留到她們手上？在集團中又是什麼角色？

民進黨立委林楚茵今公布手機簡訊起底，蕭依依和謝幸恩就是同一人。（圖由林楚茵辦公室提供）

