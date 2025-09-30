黃國昌直播反駁「養狗仔」 王義川提5問︰有就退出政壇

民進黨立委王義川。（記者謝君臨攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界議論。而在神隱數日後，黃昨開直播反駁「養狗仔」。對此，率先踢爆「跟拍案」的民進黨立委王義川提出5問，包括：「我的案子的4隻狗仔，你通通不認識，都沒有和他們討論案情？如果有就退出政壇。」

對於黃國昌開直播反駁「養狗仔」，王義川表示，黃還是沒有回應問題，他提出5問，請黃回答「是或不是」。「第一，所有綠營政治人物的跟拍案都和你無關；第二，我的案子的四隻狗仔，你通通不認識，你和她們都沒有討論案情；第三，凱斯國際的成立跟負責人李麗娟，你都不認識；第四，黃國昌你身為一個政治人物，有沒有和媒體合作，跟監、跟拍你的政敵；第五，民眾黨前主席柯文哲所有被跟拍的影片和照片，你都是媒體揭露以後才知道，事先都沒有看過。」

請繼續往下閱讀...

王義川說，上述5件事，請黃國昌出來講，請他承諾，這些事情都和他無關，如果有任何一件事和他有關，他事先知情，他就退出政壇。

王義川也說，民眾黨發言人吳怡萱幫黃國昌發的聲明，就已證實黃有請所謂的媒體或記者進行反蒐證，這是他自己承認的。有些媒體利用揭露真相的工作，對公眾人物進行拍攝，這是媒體的新聞自由，「我沒有意見。」但是如果政治人物和媒體合作，透過媒體記者的身分跟拍、收集政敵的資訊、打擊政敵，那這就是一個很大的政治醜聞，黃國昌到現在還是不回答這一個題目。

王義川強調，黃國昌要對個別媒體做什麼樣的批評，那是他的事，他要對記者協會做什麼批評，那也是他的事，「但是黃國昌你不要忘了，政治人物和媒體之間有這樣的一個合作跟拍的動作、行為，就是一個政治醜聞。」

媒體詢問，4名狗仔的選任辯護律師都和黃國昌有很好的關係，黃昨天卻稱「認識又怎麼樣。」王義川表示，「代表黃國昌和我的案子是密切相關啊，否則這4位怎麼會共同選任一個跟你很熟悉，也在時代力量做過相關委員，也是服務處的法律服務顧問。黃國昌，這題目你躲不掉啦，政治人物搞成這樣很難看，這是一個很大的政治醜聞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法