美方要求晶片製造「五五分」 鄭麗文：不能再讓美國無理要求、予取予求

國民黨主席候選人鄭麗文（右）30日請益前內政部長李鴻源（左）。（記者廖振輝攝）

針對美商務部對台遊說晶片製造「五五分」，國民黨主席候選人鄭麗文今日上午拜會前內政部長李鴻源受訪時表示，她要提醒政府不能再讓美國無理要求、予取予求，而且不能站在美國的立場，讓台灣服軟、做小，喪失台灣企業的利益。

鄭麗文指出，她當然感謝美國在二戰後扶持台灣，但在目前局勢下，美國不能再把台灣當成提款機，而且損人不利己，也無法解決美國自己的問題。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文強調，台灣應該保護自己的產業不被掏空，同時面對兩岸和平與中國大陸的市場、技術與人力，都是台灣的重要資源，不應該被當成敵人，台灣也不要再把雞蛋放在同一個籃子裡，台灣產業面對美國的關稅戰，應該要有清楚的作法與戰術策略，但政府目前卻是黑箱處理，她呼籲政府要保護台灣產業，站在台灣的利益與美方交涉，而不是站在美國的立場，讓台灣服軟、做小並且喪失台灣企業的利益，國民黨會清楚說出政策，做台灣產業的堅實後盾。

有關這次花蓮災情議題，李鴻源指出，過去訂定「災害防救法」時，他就建議政府應該成立一個防災總署，但後來卻是把不同的災害分出去，颱風交給內政部主管，淹水交給經濟部主管，才會造成今天中央主管防災的單位有2個部、3個署，這是設計上的先天弱點，他呼籲在救災結束並且檢討之後，朝野應該認真思考如何成立一個防災專責單位。

李鴻源強調，每一次犧牲這麼多的民眾，但大家都沒有得到真正的檢討，在面對台灣複合式災害的專業問題上，目前的政府組織運作以及法令法規，都存在很多的問題，更別說由於政治因素，把問題愈搞愈複雜，一切應當回歸專業，執政黨做好執政工作，他也期許國民黨要做好稱職的反對黨。

鄭麗文則說，這次花蓮風災嚴重，造成如此重大傷亡，上週她已捐出50萬元，並鼓勵支持者組成鏟子英雄隊前往花蓮縣參與救災，這些都是綿薄心意，自己身為國民黨主席候選人，對於國民黨應該負起什麼責任，這才是問題的重點。

