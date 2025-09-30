傳《菱傳媒》將結束營運 卓冠廷：黃國昌又搞倒一間媒體

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌29日開直播反駁民進黨立委對其指揮「狗仔集團」的爭議，網媒《菱傳媒》也捲入風暴，外傳《菱傳媒》員工今天一早就接到社方通知，要求全體員今天下午返社開會，至於是否為外傳的將立即停止發稿丶並且結束營運丶資遣員工，相關人士說，待社方下午說明才能確定。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，黃國昌把前政黨搞得一團糟後，過兩年又搞倒一間媒體，黃國昌屢屢熄燈，不是因為他個人沒才氣，而是品格。

卓冠廷在臉書發文表示，黃國昌把前政黨搞得一團糟後，過兩年又搞倒一間媒體，菱傳媒的新股東台鋼，今天緊急聲明停止發稿結束經營，黃國昌屢屢熄燈，不是因為他個人沒才氣，而是品格，他一直重複驗證：如果黃國昌擁有權力和資源，他不會善用，黃國昌今早顧左右而言他，稱讚S記者是優秀的記者、揭露很多弊案。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出，黃國昌你組成一個以公益揭弊為名的跟拍大隊，結果拍出來什麼？紅燈左轉、十指緊扣、公務車，並且全數都只有特定政黨，週刊系列報導中與黄有關的跟拍案，不只綠營王義川、林右昌、張景森，也包含柯文哲出入八八會館的紀錄。

卓冠廷續指，據稱，後來狗仔再次拍到柯文哲出入一間餐廳，回報給黃，但這次沒有下文，過一陣子，他掛進民眾黨不分區，黃國昌帶起的偷拍歪風，捲到自己人。但遇到他個人利益，公益必須轉彎，崇拜黃國昌者眾，他會製造衝突、會操作聲量，他用個人的魅力作防護罩，利用支持者的信以為真來迴避一切雙標、前後立場的大幅波動。

卓冠廷直言，炒短線，做聲量，竟然還能高舉道德與公益的大旗，這不是聰明，這是邪惡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法