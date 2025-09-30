為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    讚謝幸恩是優秀調查記者 黃國昌：國家容不下揭發弊案的人

    2025/09/30 10:28 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，中央社司法線記者謝幸恩涉入其中，並在昨日發聲明請辭中央社職務。黃國昌今受訪時盛讚，謝幸恩是個優秀的調查記者，但離開也好，因為她加入中央社後，寫的新聞都是官稿，並痛批這個國家容不下勇於揭發弊案的人。

    黃國昌表示，與吹哨者保護協會合作的同仁、媒體，他們冒了非常大的風險，自己絕對不會洩漏這些調查員的身份，也不會跟大家討論他們調查的細節。

    有關謝幸恩，黃國昌說，兩人因為採訪而認識，謝是一個非常優秀的調查記者，因為民進黨立委王義川對自己發動政治攻擊，一些綠媒配合王起舞。昨天自己看了謝幸恩的離職聲明後，非常感動，這才是一個記者應有的樣子，知道記者的天職是什麼。

    黃國昌痛批，鏡傳媒集團有資格指著人家的鼻子說人家養狗仔？謝幸恩為何做這樣的決定自己無從得知，但這是中央社的損失，離開也好，因為她加入中央社後，寫的新聞都是官稿，跟她以前的調查報導落差滿大的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播