讚謝幸恩是優秀調查記者 黃國昌：國家容不下揭發弊案的人

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，中央社司法線記者謝幸恩涉入其中，並在昨日發聲明請辭中央社職務。黃國昌今受訪時盛讚，謝幸恩是個優秀的調查記者，但離開也好，因為她加入中央社後，寫的新聞都是官稿，並痛批這個國家容不下勇於揭發弊案的人。

黃國昌表示，與吹哨者保護協會合作的同仁、媒體，他們冒了非常大的風險，自己絕對不會洩漏這些調查員的身份，也不會跟大家討論他們調查的細節。

請繼續往下閱讀...

有關謝幸恩，黃國昌說，兩人因為採訪而認識，謝是一個非常優秀的調查記者，因為民進黨立委王義川對自己發動政治攻擊，一些綠媒配合王起舞。昨天自己看了謝幸恩的離職聲明後，非常感動，這才是一個記者應有的樣子，知道記者的天職是什麼。

黃國昌痛批，鏡傳媒集團有資格指著人家的鼻子說人家養狗仔？謝幸恩為何做這樣的決定自己無從得知，但這是中央社的損失，離開也好，因為她加入中央社後，寫的新聞都是官稿，跟她以前的調查報導落差滿大的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法