    首頁 > 政治

    鄭麗文拜訪李鴻源 獲表態支持

    2025/09/30 10:17 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人鄭麗文（右）30日請益前內政部長李鴻源（左），兩人握手致意。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文今日上午前往台大嚴慶齡工業研究中心拜會前內政部長李鴻源，李鴻源當場表態願意協助，讓鄭麗文有機會當選黨主席，並且把國民黨的精神找回來。

    鄭麗文指出，參選國民黨主席，除了兩岸和平問題外，她最重視零碳家園與永續發展議題，這也是國安層次的問題，李鴻源是台灣在這方面領域最重要的專家，這次花蓮風災反應出政府體系對於重大極端氣候災害，在法令與政策各方面的準備不足，因此她要請益李鴻源未來在永續發展、國土規劃如何復育、永續規劃，這也是國民黨未來應該負起的責任，立法院也應該進行相關修法。

    鄭麗文表示，感謝李鴻源對她的關心與支持，在她未來的政策具體作法上，李鴻源將是擬定藍圖時的最重要指導以及請益對象，她並強調，時間已經不站在台灣這一邊，台灣也不能再無窮止盡的惡鬥下去，她要把台灣政治重新拉回正軌。

    李鴻源則說，認識鄭麗文已經很久，佩服國民黨中生代願意出來承擔重責，過去國民黨為人垢病的是不受年輕人的喜歡，但現在國民黨有14個執政縣市，而且年輕人的表現都非常好，這中間究竟發生了什麼問題，未來的國民黨主席應該認真思考。

    李鴻源強調，台灣目前面臨的國際情勢與過去不同，國民黨不管未來重返執政，或在野當一個稱職的反對黨，都需要很多的專業與思考以及年輕人的智慧，未來的黨主席要能找到年輕人的智慧，讓年輕人一起參與公共事務，同時國民黨內也還有很多老同志，這些人的政治經驗很寶貴，如何傳承下去，讓老、中、青都有角色可以扮演，這也是新的黨主席非常嚴峻的挑戰。

    李鴻源還說，自己樂意讓新一代的人扛起責任，未來不管內政或外交，他都願意協助鄭麗文，讓鄭麗文有機會當選黨主席，並且把國民黨的精神找回來，台灣這1年來非常動盪，由於藍綠惡鬥，幾乎空轉，從今天開始不只有執政黨的挑戰，也是反對黨的挑戰，他會協助國民黨執政縣市做出政績與亮點，找回民眾的希望，國民黨要先做好稱職的反對黨，未來再重返執政。

