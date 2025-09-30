蕭依依就是謝幸恩！ 林楚茵曬簡訊：線索都被串起來了

民進黨立委林楚茵。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界議論。黃國昌昨開直播反駁。對此，民進黨立委林楚茵表示，她先前收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，問了幾位媒體朋友，當時媒體朋友也不敢給肯定答案，中央社記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到她家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底。

林楚茵在臉書PO文表示，既然週刊已經曝光，她就來親自還原過程！收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，當時就覺得奇怪，把這份簡訊問了幾位媒體朋友，想查證蕭依依跟謝幸恩到底是不是同一人，當時媒體朋友也不敢給我肯定答案，但沒想到現在線索都被鏡週刊串起來了！

林楚茵指出，不論妳有幾張臉，幾個名字，被黃國昌指揮的狗仔，甘做政治的打手，就沒有資格講「第四權」！媒體人的身分不是這樣給你糟蹋的！中央社記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到林楚茵家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底，楚茵也會持續監督!

林楚茵直言，顯然這是一群由黃國昌領導，有組織、長期跟監、非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，請問黃國昌，你背後的資金何在？凱思國際有沒有港資？有沒有境外勢力的介入？有沒有與中國勾結？請問王鴻薇、徐巧芯，狗仔跟拍的照片為何留到你們手上？你們在集團中又是什麼角色？

林楚茵PO出收到的簡訊截圖。（圖擷取自 臉書）

林楚茵PO出收到的簡訊截圖。（圖擷取自 臉書）

