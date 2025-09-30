為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭依依就是謝幸恩！ 林楚茵曬簡訊：線索都被串起來了

    2025/09/30 10:38 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界議論。黃國昌昨開直播反駁。對此，民進黨立委林楚茵表示，她先前收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，問了幾位媒體朋友，當時媒體朋友也不敢給肯定答案，中央社記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到她家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底。

    林楚茵在臉書PO文表示，既然週刊已經曝光，她就來親自還原過程！收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，當時就覺得奇怪，把這份簡訊問了幾位媒體朋友，想查證蕭依依跟謝幸恩到底是不是同一人，當時媒體朋友也不敢給我肯定答案，但沒想到現在線索都被鏡週刊串起來了！

    林楚茵指出，不論妳有幾張臉，幾個名字，被黃國昌指揮的狗仔，甘做政治的打手，就沒有資格講「第四權」！媒體人的身分不是這樣給你糟蹋的！中央社記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到林楚茵家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底，楚茵也會持續監督!

    林楚茵直言，顯然這是一群由黃國昌領導，有組織、長期跟監、非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，請問黃國昌，你背後的資金何在？凱思國際有沒有港資？有沒有境外勢力的介入？有沒有與中國勾結？請問王鴻薇、徐巧芯，狗仔跟拍的照片為何留到你們手上？你們在集團中又是什麼角色？

    林楚茵PO出收到的簡訊截圖。（圖擷取自 臉書）

    林楚茵PO出收到的簡訊截圖。（圖擷取自 臉書）

    林楚茵PO出收到的簡訊截圖。（圖擷取自 臉書）

    林楚茵PO出收到的簡訊截圖。（圖擷取自 臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播