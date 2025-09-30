為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白強推摧毀司法羈押、公投及年改修法 吳思瑤：永遠學不會對國家忠誠！

    2025/09/30 10:53 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界質疑，在沉默多日後黃國昌昨開直播反批《鏡傳媒》，並稱吹哨者協會是為了揭發弊案。對此民進黨立委吳思瑤表示，今天一開議的立院院會，就要表決三案，都是上會期被民進黨暫時以復議案阻擋的高度爭議政治議案。

    吳思瑤在臉書PO文表示，黃國昌躲了幾天，今天躲不掉了，今天一開議的立院院會，就要表決三案，都是上會期被民進黨暫時以復議案阻擋的高度爭議政治議案，民眾黨提案的「串證免羈押」刑事訴訟法修正案，就是柯文哲條款、民眾黨提案的「公投綁大選」公投法修正案，就是公投輸不起條款、國民黨提案的公教年改喊卡的「反年改法案」，為顧鐵票不惜跟世代正義對幹。

    吳思瑤指出，迎向新會期，民進黨主張「政治少一點，生活好一點」，聚焦民生/經濟/青年/弱勢優先的議案，但藍白一開議，就磨刀霍霍等不及要摧毀司法羈押、公投及年改三大重要制度。

    而藍白這三項修法對國家運作及社會秩序影響甚巨，卻淪為出於量身訂做、個案式、針對性，只為籠絡特定族群而進行的政治操作。「一開議就開戰！？」、「把政黨、個人利益凌駕國家利益，藍白永遠學不會對國家忠誠！」。

