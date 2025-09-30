為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    週刊爆柯文哲也被黃國昌政治跟監 黃帝穎：柯有權提告

    2025/09/30 10:27 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎提到，前民眾黨主席柯文哲（中）也算是黃國昌（右）「政治跟監被害人」，違反個資法尚在追訴期，柯文哲有權提告。（資料照）

    律師黃帝穎提到，前民眾黨主席柯文哲（中）也算是黃國昌（右）「政治跟監被害人」，違反個資法尚在追訴期，柯文哲有權提告。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日被週刊踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，今日更被爆料政治跟監證據，且疑似還有港資介入。律師黃帝穎提到，前民眾黨主席柯文哲也算是「政治跟監被害人」，違反個資法尚在追訴期，柯文哲有權提告。

    黃帝穎提到，週刊今爆料黃國昌政治跟監證據，也難怪黃國昌昨晚直播輕描淡寫，顯然是知道會被打臉。黃帝穎表示，黃國昌狗仔集團執行政治跟監，這與新聞媒體跟拍公眾人物不同，政治跟監及徵信業者不受「新聞自由」保障，而司法依據個資法等罪對徵信業者判刑的案例很多。

    黃帝穎指出，黃國昌狗仔集團政治跟監，即非法蒐集被害人社會活動等個人資料，違反個資法第41條，處五年以下徒刑。刑法追訴期是20年。

    此外，黃帝穎表示，黃國昌昨天直播時沒有說明如何掌控柯文哲前往八八會館的行蹤，週刊今日加碼爆料柯文哲遭被狗仔跟監，不單單只是民眾黨被黃國昌整碗端走，還讓柯文哲淪為政治跟監被害人。黃帝穎強調，違反個資法尚在追訴期，「被害人柯文哲」有權提告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播