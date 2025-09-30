週刊爆柯文哲也被黃國昌政治跟監 黃帝穎：柯有權提告

律師黃帝穎提到，前民眾黨主席柯文哲（中）也算是黃國昌（右）「政治跟監被害人」，違反個資法尚在追訴期，柯文哲有權提告。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日被週刊踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，今日更被爆料政治跟監證據，且疑似還有港資介入。律師黃帝穎提到，前民眾黨主席柯文哲也算是「政治跟監被害人」，違反個資法尚在追訴期，柯文哲有權提告。

黃帝穎提到，週刊今爆料黃國昌政治跟監證據，也難怪黃國昌昨晚直播輕描淡寫，顯然是知道會被打臉。黃帝穎表示，黃國昌狗仔集團執行政治跟監，這與新聞媒體跟拍公眾人物不同，政治跟監及徵信業者不受「新聞自由」保障，而司法依據個資法等罪對徵信業者判刑的案例很多。

黃帝穎指出，黃國昌狗仔集團政治跟監，即非法蒐集被害人社會活動等個人資料，違反個資法第41條，處五年以下徒刑。刑法追訴期是20年。

此外，黃帝穎表示，黃國昌昨天直播時沒有說明如何掌控柯文哲前往八八會館的行蹤，週刊今日加碼爆料柯文哲遭被狗仔跟監，不單單只是民眾黨被黃國昌整碗端走，還讓柯文哲淪為政治跟監被害人。黃帝穎強調，違反個資法尚在追訴期，「被害人柯文哲」有權提告。

