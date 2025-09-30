黃國昌稱謝幸恩辭職「非常感動」 李正皓：感動有人幫背鍋？

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

中央社司法線記者謝幸恩因涉入民眾黨主席黃國昌「狗仔監控政敵」風暴，29日發布聲明辭去中央社職務。黃國昌回應，謝幸恩聲明他非常感動，這是記者的樣子，知道記者天職是什麼，知道政媒環境。對此名嘴李正皓表示，請問黃國昌你感動什麼？感動有人有幫你背鍋？

李正皓在臉書PO文表示，黃國昌今早立院受訪：「謝幸恩我認識她的時候，她是司法記者，她非常優秀。謝幸恩聲明我非常感動，這是記者的樣子，知道記者天職是什麼，知道政媒環境。」

請繼續往下閱讀...

李正皓質疑，謝幸恩辭職，請問黃國昌你感動什麼？感動有人有幫你背鍋？你不是一身正義，你應該幫謝幸恩請律師告爆料媒體、告王義川呀？怎麼不敢？

李正皓直言，另外，黃國昌承認跟謝幸恩認識了，我就問，你們是單純認識還是有上下屬指揮狗仔關係？今天鏡週刊揭露包含合約、監視器畫面、報案紀錄等鐵證，你們這批狗仔從監察委員、立法委員、潘孟安、林右昌，一路跟監，經費可能來自香港，這種有組織的跟監政府官員已經是國安層級的危害，黃嫌你準備好面對司法調查了嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法